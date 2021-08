Briti to už vzdali. Slovensko sa ešte pokúsi evakuovať časť Afgancov

Taliban slovenskú akciu prekazil, vláda to skúša znovu.

29. aug 2021 o 18:14 Nina Sobotovičová

KÁBUL, BRATISLAVA. Teoreticky by Západ ešte mohol pomôcť desiatkam či stovkám Afgancov a dostať ich do bezpečia.

Evakuácie z Kábulu mali trvať do 31. augusta, teda do dňa, keď majú z Afganistanu po dohode s hnutím Taliban odísť poslední americkí vojaci. Po tomto víkende je však jasné, že mnohí Afganci spolupracujúci so Západom sa už do žiadneho evakuačného lietadla nedostanú.

Väčšina krajín evakuácie postupne ukončila, keď sa bezpečnostná situácia na medzinárodnom letisku v Kábule výrazne zhoršila. V sobotu evakuáciu afganských civilistov definitívne ukončila aj Veľká Británia.

„Ešte treba dopraviť späť našich vojakov,“ povedal náčelník generálneho štábu britskej armády Nick Carter, ktorého citovala agentúra Reuters.