Poradca Cichanovskej: Je ťažké cítiť sa v bezpečí, no nechcem, aby ma ovládol stihomam

Žiadne represie už nemôžu zastaviť prebúdzanie bieloruského národa, hovorí Franak Viačorka.

28. aug 2021 o 13:18 Nina Sobotovičová

Keď Bielorusi po vlaňajších sfalšovaných voľbách vyšli do ulíc, režim prezidenta Alexandra Lukašenka proti nim tvrdo zakročil. Novinár FRANAK VIAČORKA vtedy podľa vlastných slov cítil, že revolúcia sa ho bytostne dotýka a chcel urobiť viac ako len informovať o vývoji na námestiach a o mučení demonštrantov.

Dnes je Viačorka hlavným poradcom Sviatlany Cichanovskej, ktorú Západ považuje za bieloruskú líderku. Perzekúcie proti bieloruským disidentom pokračujú aj rok po voľbách. Viačorka je však presvedčený, že Lukašenko napokon prehrá.

„Putin ho neznáša a sám Lukašenko sa zo všetkého najviac bojí zrady z vlastných radov. Zatiaľ sme nevyhrali, no rozhodne neprehrávame,“ podotýka Viačorka v rozhovore pre SME.

Rozhovor vnikol na ukrajinskej mediálnej konferencii Lviv Media Forum.

Tisíce demonštrantov sa stali terčom policajnej brutality, mnohých mučili. Za mrežami v Bielorusku naďalej zostávajú stovky politických väzňov a viac než stotisíc Bielorusov za uplynulých rok opustilo krajinu. Alexandr Lukašenko zostáva aj rok po zmanipulovaných voľbách pri moci. Stálo to všetko za to?

Stálo. Žiadne represie totiž nemôžu zastaviť ani potlačiť prebúdzanie bieloruského národa, ktoré pred rokom odštartovali povolebné protesty.

Síce sme ešte nezvíťazili, no rozhodne neprehrávame. Je to len otázkou času a vytrvalosti. Lukašenkovi čas nepomáha, naopak. Je to starnúci muž, ktorý sa ocitol pod tlakom a robí chyby.

V čom?

Únos lietadla s opozičným aktivistom Ramanom Pratasevičom na palube či tlak režimu na bieloruskú olympioničku Kryscinu Cimanovskú? To všetko sú jeho chyby, ktoré však nám pomáhajú priblížiť sa k víťazstvu.

Táto revolúcia však pomohla vytvoriť niečo neviditeľné, no veľmi dôležité. Imunitu proti diktatúre. Roky po tom, čo Lukašenko príde o moc, Bielorusi zostanú odolní proti autoritárskym praktikám. Z dlhodobého hľadiska je to pre národ veľké plus.

Mnohí odborníci však hovoria, že kým sa Moskva nerozhodne inak, Lukašenko o moc nepríde. Ani keby boli ulice neustále plné demonštrantov, čo nie sú.