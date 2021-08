Harvard vymenoval prvýkrát za hlavného kaplána ateistu

Harvardova univerzita je najstaršou vzdelávacou inštitúciou svojho druhu v USA.

28. aug 2021 o 7:32 TASR

BOSTON. Prestížna americká Harvardova univerzita, ktorú pred 400 rokmi založili puritáni, vymenovala vôbec prvýkrát od svojho vzniku za svojho nového hlavného kaplána ateistu.

Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Greg Epstein (44) sa predmetného voleného úradu - tzv. predsedu harvardského společenstva kaplánov - zhostil v uplynulých dňoch. Na Twitteri na margo svojho vymenovania napísal, že sa cíti "zaviazaný a poctený".

Epstein sa narodil do židovskej rodiny v New Yorku. Od roku 2005 vykonáva na Harvarde úrad tzv. humanistického kaplána.

Túto funkciu zastáva od roku 2018 aj na ďalšej prestížnej univerzite - Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT). Je tiež autorom knižného bestselleru s názvom Good Without God: What a Billion Nonreligious People Do Believe (Dobrí bez Boha: V čo verí miliarda ľudí bez vyznania).

Ako hlavný harvardský kaplán teraz povedie vyše 40 ďalších kaplánov, ktorí zastupujú približne 20 rôznych náboženstiev a vierovyznaní, vrátane kresťanstva, judaizmu, hinduizmu či budhizmu.

K jeho vymenovaniu do tejto funkcie došlo v čase, keď sa čoraz viac mladých Američanov označuje za "duchovne založených", avšak bez príslušnosti k nejakému konkrétnemu náboženstvu, uvádza AFP.

"Narastá počet ľudí, ktorí sa už nestotožňujú so žiadnou náboženskou tradíciou, ale aj napriek tomu majú skutočnú potrebu konverzácie a podpory v otázkach ako, čo to znamená byť dobrým človekom či viesť etický život," povedal Epstein pre denník The New York Times. "Odpovede (na ne) nehľadáme u Boha. Odpoveďami sme si navzájom," dodal.

Podľa prieskumu inštitútu Pew Research Center z roku 2019, sú Spojené štáty stále prevažne kresťanskou krajinou, pričom približne 43 percent tamojších obyvateľov sa hlási k protestantom a 20 percent ku katolíkom.

Viac ako štvrtina opýtaných (26 percent) však uviedla, že sa považuje za ateistov, agnostikov, prípadne, že "v nič konkrétne" neverí. Oproti roku 2009, keď obdobne svoju náboženskú identitu opísalo asi 17 percent opýtaných, tak išlo o značný nárast.

