Odborník na migráciu: Ploty zastavia afganských utečencov len dočasne

Čakal som, že Európa bude solidárnejšia, hovorí odborník na migráciu.

27. aug 2021 o 16:01 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

Pandémia ešte zhoršila situáciu v Líbyi, migranti, ktorí môžu, sa vracajú domov, medzi ľuďmi, ktorí sa chcú preplaviť cez Stredozemné more, stúpa úmrtnosť, opisuje pre SME FEDERICO SODA, ktorý vedie pobočku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Líbyi.

Utečencov z Afganistanu však podľa neho múry nezastavia a Európa nemá čakať, že sa o nich postarajú krajiny v regióne.

Opisuje riziká pre utečencov v Líbyi, z ktorej sa o plavbu do Európy pokúša viac ľudí ako minulý rok. Prevádzači dostávajú väčší priestor a situácia v krajine sa zhoršuje, zdôvodňuje to Soda.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cesta do Európy je nemožná. Čo čaká Afgancov na úteku? Čítajte

Ako vnímate situáciu v Afganistane? Máme sa pripraviť na novú utečeneckú vlnu?

Podľa mňa je na takéto tvrdenie priskoro, situácia sa vyvíja. Je tu riziko novej vlny, ale zatiaľ ju nevidíme.

Čo hovoríte na reakcie krajín ako Turecko alebo Grécko, ktoré stavajú na hraniciach múry. Zastaví to ľudí?

Ľudí to zastaví dovtedy, kým nenájdu spôsob, ako múr obísť. Tento prístup „zabraňovania“ vidíme aj v Stredozemnom mori a stojí to ľudské životy. Nie je to riešenie.

Naučili sme sa ako Európania počas utečeneckej krízy v roku 2015 a 2016 niečo, čo teraz môžeme využiť?