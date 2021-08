Covid-19 je pre srdce rizikovejší ako vakcína, konštatuje izraelská štúdia

Koronavírus so sebou nesie oveľa vyššie riziko zápalu srdcového svalu.

26. aug 2021 o 8:13 SITA

NEW YORK. Ochorenie COVID-19 so sebou nesie oveľa vyššie riziko zápalu srdcového svalu ako vakcína konzorcia Pfizer-BioNTech. Konštatuje to štúdia z Izraela.

Výskumníci z Tel Avivu odhadujú, že na každých 100-tisíc zaočkovaných vakcínou Pfizer sa objavili tri prípady, zatiaľ čo riziko pri nákaze koronavírusom je 11 na 100-tisíc. Zistenia publikovali v stredu v New England Journal of Medicine.

Odborníci z Clalit Research Institute sa zamerali na stovky tisíc zaočkovaných i nezaočkovaných ľudí a samostatne na tých, čo boli nezaočkovaní a buď sa nakazili alebo nie. Keďže sledovali dve rôzne skupiny, mali obmedzené možnosti porovnávania.

V štúdii sa zamerali len na vakcínu od Pfizeru a neposkytli rozdelenie výsledkov podľa pohlavia či veku.

Predchádzajúce správy dávali vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna do súvislosti so zápalom srdcového svalu.

Tieto problémy sa objavili najmä u dospievajúcich chlapcov a mladých mužov, ktorí si niekoľko dní po očkovaní sťažovali na bolesti hrudníka.

Americké zdravotnícke úrady informovali, že potvrdili asi 800 prípadov súvisiacich s očkovaním, pričom sa objavili dva typy zápalu - srdcového svalu a osrdcovníka.