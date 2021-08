Štát New York eviduje o 12-tisíc úmrtí na covid viac, než tvrdil Cuomo

Chybu nahlásila kancelária novej guvernérky Kathy Hochulovej.

25. aug 2021 o 20:41 TASR

Guvernérka amerického štátu New York Kathy Hochulová. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Administratíva novej guvernérky amerického štátu New York Kathy Hochulovej krátko po jej nástupe do úradu pozmenila spôsob zverejňovania oficiálnych štatistík o počte úmrtí na koronavírus.

Tých tak po novom evidujú v štáte New York o 12-tisíc viac než uvádzala administratíva exguvernéra Andrewa Cuoma, ktorý z tohto úradu odstúpil pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania. Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Zverejňujeme teraz viac údajov, ako predtým, a to s tým zámerom, aby ľudia vedeli, že údaje o úmrtiach v opatrovateľských domovoch a v nemocniciach sú v súlade s dátami Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC)," uviedla v stredu nová guvernérka pre televíziu MSNBC.

Súvisiaci článok Obvinený guvernér štátu New York odstúpi napriek pohotovosti po búrke Henri Čítajte

"Transparentnosť bude charakteristickým znakom mojej administratívy," dodala Hochulová, ktorá sa stala vôbec prvou ženou na poste guvernérky štátu New York.

Existujú predpokladané aj potvrdené úmrtia

Štát New York tak aktuálne eviduje, že na ochorenie COVID-19 tam podľa údajov o úmrtných listov predložených CDC zomrelo takmer 55 400 ľudí. Bývalý guvernér Cuomo pritom v pondelok - vo svoj posledný deň v úrade - oznámil, že došlo k približne 43 400 hláseným úmrtiam na covid.

Nižší údaj o počte úmrtí uvádzaný Cuomovou administratívou sa síce objavil aj v utorňajšej dennej aktualizácii zverejnenej už kanceláriou novej guvernérky, avšak aj s vysvetlením, prečo ide o neúplný počet.

"Existujú predpokladané a potvrdené úmrtia. Ľudia by mali poznať obidva údaje," povedala Hochulová v stredu ráno vo verejnoprávnej stanici NPR.

Agentúra AP už v júli tohto roku informovala o veľkých nezrovnalostiach medzi počtami úmrtí na covid zverejnenými Cuomovou administratívou a údajmi, ktoré za štát New York hlásil CDC.

Nerátali ľudí, ktorí zomreli doma

Počet, ktorý uvádzal Cuomo vo svojich brífingoch pre médiá, zahŕňal iba laboratórne potvrdené úmrtia na COVID-19 hlásené prostredníctvom štátneho systému, ktorý zbiera údaje z nemocníc, opatrovateľských domovov i ďalších sociálnych zariadení.

Nezapočítavali sa tam teda úmrtia ľudí, ktorí zomreli doma, v hospicoch, vo väzniciach či v štátnych domovoch pre ľudí so zdravotným postihnutím. Neboli medzi nimi ani úmrtia tých, ktorí pravdepodobne zomreli na COVID-19, avšak nemali túto diagnózu potvrdenú testom.

Federálna prokuratúra dávnejšie zahájila vyšetrovanie týkajúce sa toho, ako Cuomova administratíva dezinterpretovala údaje o úmrtiach na covid medzi pacientmi v opatrovateľských domovoch.

Štát pod Cuomovým vedením totiž minimalizoval počty úmrtí medzi obyvateľmi domovov pre seniorov tým, že do nich vôbec nezahŕňal pacientov, ktorí zomreli až po prevoze do nemocníc, približuje AP.