Merkelovej strana bude bojovať o dobrý volebný výsledok napriek nepriaznivým prieskumom

Nemecká kancelárka už nekandiduje.

25. aug 2021 o 13:35 SITA

BERLÍN. Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) bude v septembrových voľbách bojovať o dobrý výsledok a nenechá sa znepokojiť nepriaznivými výsledkami prieskumov verejnej mienky, zaviazala sa v utorok odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Merkelovej blok, ktorý tvorí CDU a Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), v ostatných týždňoch v prieskumoch oslabuje a jeho podpora dosahuje znepokojivo nízke úrovne.

Súvisiaci článok Nemecko plánuje ukončiť evakuácie z Kábulu už pred víkendom Čítajte

Tento týždeň niektoré prieskumy ukázali, že je na rovnakej úrovni alebo málo zaostáva za sociálnymi demokratmi, ďalšie mu dali len slabý náskok.

Blok sa pritom donedávna tešil dobrým výsledkom prieskumov, pretože Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) mala dlhodobo slabú podporu.

Lídrovi CDU, predsedovi vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a stredopravému kandidátovi na kancelára, Arminovi Laschetovi sa zatiaľ nepodarilo zaujať voličov.

Podporu naopak získava súčasný vicekancelár a minister financií Olaf Scholz, ktorý je kandidátom SPD. Po prvý raz sa o úrad kancelára uchádza aj strana Zelení s Annalenou Baerbockovou. Strana je podľa prieskumov pár bodov za SPD a CDU/CSU.

Merkelová, ktorá už nekandiduje, v utorok novinárom v Berlíne povedala, že jej strana bojuje a bude každý deň pracovať na tom, aby mala vo voľbách 26. septembra dobrý výsledok.

Podľa jej slov sa nebude každý deň pozerať na prieskumy, lebo „v konečnom dôsledku sa počítajú hlasovacie lístky voličov v urnách“.

Samotný Laschet podľa svojich slov nehodnotí prieskumy verejnej mienky. „Musíme sa snažiť a každý vie, že každý sa počíta. To nám dodá motiváciu na posledných päť týždňov do volieb,“ povedal médiám na samostatnom podujatí v Berlíne. Zároveň poprel, že by jeho kampaň trpela nedostatkom podpory v bloku.