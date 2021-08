Kandidujem za kancelára, nie za šéfa cirkusu. Merkelovú môže nahradiť Scholz

Nemci budú hlasovať o mesiac.

25. aug 2021 o 16:31 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

BERLÍN. Hamburčania sú aj na nemecké pomery známi ako ľudia, ktorí sa len tak ľahko nenadchnú. A už vôbec nie, keď za nimi prídu niektorí z politikov.

Až na jedného. Keď sa pred pár týždňami ulicami druhého najväčšieho mesta Nemecka v rámci kampane prechádzal kandidát sociálnych demokratov Olaf Scholz, ľudia sa mu prihovárali a palcom nahor ukazovali, že nezabudli na jeho pôsobenie na čele radnice mesta, píše denník Financial Times.

"Určite dostane môj hlas," hovorí pre denník audítor Marvin Reimers v ruke so Scholzovým autogramom. "Bol skvelým starostom a bude skvelým kancelárom."

Súvisiaci článok Posunula Zelených do stredu. Môže nahradiť Merkelovú? Čítajte

Reimers nie je jediným, ktorý by po septembrových voľbách najradšej videl ako nového kancelára práve Scholza. V krajine, v ktorej už od roku 2005 majú svoju kancelárku kresťanskí demokrati (CDU), by to bolo veľkou zmenou.

Ak by sa volilo priamo...

Tento rok však Angela Merkelová už nekandiduje a priestor sa tak otvára aj Scholzovi. Nedávny prieskum ARD ukázal, že ak by Nemci volili kancelára priamo, Scholz by vyhral s 35 percentami. Až za ním skončil s 20 percentami Merkelovej nástupca na čele CDU Armin Laschet.

Problémom pre Scholza však môže byť fakt, že Nemci nevolia kancelára priamo, ale volia strany. A sociálni demokrati (SPD) dlhodobo za CDU zaostávajú.

"Preto Nemcom hovorím, že ak ma chcú za kancelára, budú musieť voliť SPD," povedal pre Financial Times. V posledných dňoch sa zdá, že na jeho odkaz ľudia reagujú.