Cesta americkej viceprezidentky Harrisovej do Vietnamu sa predĺžila, môže za to zdravotný incident

Do krajiny pricestuje ako vôbec prvá viceprezidentka od skončenia vojny v roku 1975.

24. aug 2021 o 18:02 TASR

HANOJ. Viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová pricestuje na utorňajšiu návštevu Vietnamu s trojhodinovým meškaním. Dôvodom je podľa americkej ambasády vo Vietname "neobjasnený zdravotný incident v Hanoji". Informovali o tom v utorok agentúry AFP a Reuters.

Harrisová, ktorá do tejto juhoázijskej krajiny pricestuje od skončenia vojny vo Vietname v roku 1975 ako vôbec prvá viceprezidentka USA, mala v utorok do Hanoja priletieť zo Singapuru, kde absolvovala prvú etapu svojej návštevy v juhovýchodnej Ázii. Jej príchod do metropoly Vietnamu však oddialil "mimoriadny zdravotný incident".

"Kancelária viceprezidentky bola upozornená na nedávny možný neobjasnený zdravotný incident v Hanoji vo Vietname. Po starostlivom posúdení bolo prijaté rozhodnutie pokračovať v ceste viceprezidentky," uvádza sa vo vyhlásení amerického veľvyslanectva. Konkrétny dôvod oneskorenia však americká strana odmietla komentovať.

Ako vysvetľuje agentúra Reuters, termínom "neobjasnený zdravotný incident" americká vláda zvykne označovať tzv. havanský syndróm, ktorého prvé prípady sa v roku 2016 týkali zamestnancov veľvyslanectva USA na Kube. Ľudia, ktorých postihol, opisovali, že trpeli závratmi, nevoľnosťou, migrénou a výpadkami pamäte.

Podľa riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa tento syndróm doteraz evidovali u zhruba 200 amerických úradníkov vrátane 100 pracovníkov CIA a ich rodinných príslušníkov. Hoci niektorí odborníci sú presvedčení, že ide o následky cielených "energetických útokov", podľa iných by tieto prípady mohli v skutočnosti súvisieť s "masovou psychogénnou chorobou", keď sa ľudia začnú cítiť chorí po tom, ako sa dozvedia o iných so symptómami.