Zomrel bývalý čadský diktátor Hisséne Habré odsúdený za vojnové zločiny

V Senegale si odpykával doživotný trest za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

24. aug 2021 o 17:44 TASR

N'DJAMENA. Vo veku 79 rokov zomrel v utorok bývalý čadský prezident Hisséne Habré, ktorý si v Senegale odpykával doživotný trest za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Podľahol následkom ochorenia COVID-19 v hlavnej nemocnici v senegalskom Dakare, informovala agentúra AFP.

Osemročná Habrého vláda bola v rokoch 1982 až 1990 poznačená brutálnymi zásahmi proti odporcom režimu, pri ktorých podľa odhadov zahynulo vyše 40-tisíc ľudí. Pre tieto násilné praktiky bol Habré svojho času označovaný za "afrického Pinocheta", podľa bývalého čilského diktátora Augusta Pinocheta.

Habré po svojom zvrhnutí utiekol do Senegalu a viac než 20 rokov žil v ústraní so svojou rodinou na bohatom predmestí Dakaru. V roku 2013 ho zatkli a postavili pred osobitný tribunál zriadený na základe dohody Africkej únie so Senegalom.

Habrého v roku 2016 usvedčili v Dakare z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, z ktoré bol odsúdený na doživotie.