Hovorca Talibanu: Afganci už nesmú ísť na letisko v Kábule

24. aug 2021 o 16:27 TASR

KÁBUL. Hovorca militantného hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid počas utorkovej tlačovej konferencie vyhlásil, že Taliban už pre chaotickú situáciu nedovoľuje afganským občanom prichádzať na letisko v Kábule. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

"Žiadame Američanov, aby nepodnecovali Afgancov k odchodu... Potrebujeme ich talenty," povedal Mudžáhid.

Zároveň zopakoval, že Spojené štáty musia dokončiť evakuáciu z Afganistanu do 31. augusta a že Taliban neakceptuje "nijaké predĺženie" tohto termínu.

Hovorca zároveň ubezpečil, že život v krajine sa už pomaly vracia do normálu. Podľa neho opäť fungujú nemocnice, školy, aj univerzity.

Mudžáhid zároveň dodal, že on sám "si nie je vedomý" toho, že riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns pricestoval v pondelok do afganského hlavného mesta Kábul, kde sa stretol so spoluzakladateľom militantného hnutia Taliban mullom Abdalom Ghaním Barádarom. Mudžáhid ale jednoznačne nepoprel, že sa takéto stretnutie, o ktorom informovala agentúra AP, uskutočnilo.

AP v súvislosti s evakuáciou napísala, že USA pracujú na tom, aby misiu zvládli do 31. augusta. Tento termín stanovil americký prezident Joe Biden. "Dúfam, že tento konečný termín nebudeme musieť predĺžiť," uviedol Biden ešte v nedeľu počas tlačového brífingu v Bielom dome.