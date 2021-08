V Albánsku zadržali na koncerte dvoch ľudí, mali hádzať nádoby so slzákom

Slzotvorný plyn vyvolal medzi niektorými fanúšikmi paniku.

24. aug 2021 o 8:04 TASR

TIRANA. Dvoch ľudí zatkla albánska polícia pre podozrenia, že počas koncertu bosnianskosrbského hudobníka a skladateľa Gorana Bregoviča hádzali nádoby obsahujúce slzotvorný plyn. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

K incidentu došlo počas nedeľňajšieho vystúpenia na festivale v albánskom meste Korča zhruba 165 kilometrov juhovýchodne od Tirany. Vo vyhlásení polície sa uvádza, že zadržaný 21-ročný Redon Leka hodil počas koncertu nádobu so slzotvorným plynom.

Ďalšieho muža polícia zatkla po tom, čo sa pokúšal zabrániť zadržaniu Leku, píše AP. Bregovič napriek incidentu neprestal spievať. Slzotvorný plyn však vyvolal medzi niektorými fanúšikmi paniku.

Prítomnosť Bregoviča v Korči vyvolala v Albánsku debatu, píše AP. Niektorí ho odsudzujú za to, že otvorene neodsúdil srbské zločiny voči etnickým Albáncom v susednom Kosove, kým podľa ďalších by sa umelec nemal nemal zapájať do politiky.

Albánsky premiér Edi Rama kritiku na adresu Bregoviča odsúdil a označil ju za "stredovekú hystériu" proti "jednému z najvýnimočnejších hudobníkov na Balkáne". Bregovič sa podľa Ramu nikdy nevyjadroval proti Albáncom a nikdy nepodporoval srbský režim počas vojny v Kosove v rokoch 1998-99.

"Bola to fašistická hystéria, hanebná pre európske občianstvo Albánska, pre našu históriu a tradíciu," napísal Rama na sociálnej sieti Facebook.

Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008 - desať rokov po vojne so srbskými jednotkami, pripomína AP. Vojna sa skončila 78-dňovou vojenskou kampaňou zo strany Severoatlantickej aliancie (NATO).

Väčšina západných krajín Kosovo uznala; Sbrsko a jeho spojenci Rusko a Čína tak doposiaľ neurobili. Pretrvávajúce napätie ohľadom Kosova zostáva zdrojom nestability na Balkáne, konštatuje AP.

Bregovič navštívil Albánsko aj v roku 2006. Vystúpil na koncerte a dostal symbolický kľúč od hlavného mesta Tirana, ktorej starostom bol v tom čase práve Edi Rama. Jeho prítomnosť v krajine v tom čase nevyvolala odpor.

Albánske krídlo kosovského ultranacionalistického hnutia Sebaurčenie odmietlo tvrdenia miestnych médií, že incident so slzotvorným plynom organizovalo. Pred niekoľkými dňami prívrženci tohto hnutia protestovali proti účasti Bregoviča na festivale v Korči, uzatvára AP.