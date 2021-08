Chaos na letisku v Kábule blokuje dodávku 500 ton humanitárnej pomoci

Podľa štatistík až polovica obyvateľov krajiny je odkázaná na nejakú formu humanitárnej pomoci.

23. aug 2021 o 17:48 TASR

KÁBUL / ŽENEVA. Pre chaos na letisku v afganskom Kábule, je blokovaných vyše 500 ton humanitárnej pomoci určenej pre Afgancov v núdzi.

V pondelok to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej ide prevažne o zdravotnícky materiál, vrátane chirurgického vybavenia a špeciálnej stravy pre osoby trpiace ťažkou podvýživou. Správu priniesla agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Zatiaľ čo sa pozornosť sveta teraz sústreďuje na ľudí, ktorí sú evakuovaní lietadlami, my musíme dodať zásoby tým, ktorí v krajine zostali," uviedol pre agentúru Reuters regionálny riaditeľ WHO pre núdzové situácie Richard Brennan.

Na evakuáciu aj zásoby

Dodal, že WHO požiadala, aby prázdne lietadlá smerujúce do Kábulu s cieľom evakuovať ľudí, ešte pred cestou do Afganistanu urobili medzipristátie v Dubaji, kde sú uskladnené zásoby s humanitárnou pomocou.

Spojené štáty podľa Brennana zazmluvnili šesť komerčných leteckých spoločností na pomoc pri sťahovaní evakuovaných osôb z Afganistanu. Napriek tomu Washington ani NATO nie sú schopné dodávať humanitárnu pomoc na palubách týchto lietadiel s tvrdením, že ide o "prevádzkové obmedzenia" v súvislosti s "obavami o bezpečnosť.

Súvisiaci článok Preplnené lietadlo viezlo z Afganistanu rekordný počet ľudí Čítajte

"USA používajú tieto komerčné letecké spoločnosti iba na evakuáciu," tvrdí Brennan, ktorý zároveň dodal, že "nám bolo odporučené preskúmať možnosti (dodania humanitárnej pomoci) na iných letiskách, ako napríklad v Kandaháre, Džalalabade a Bagrame. Nemáme lietadlá, ktoré by lietali aj na tieto základne," tvrdí predstaviteľ WHO.

Polovica krajiny je odkázaná na pomoc

Agentúry poskytujúce humanitárnu pomoc uvádzajú, že je nevyhnutné, aby sa zásoby liekov a potravín dostali k približne 300-tisíc vnútorne vysídleným Afgancom.

Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Henrietta Foreová v pondelok uviedla, že humanitárnu pomoc potrebuje aj približne 10 miliónov afganských detí a že očakáva, že ich podmienky sa budú ďalej zhoršovať.

Podľa štatistík až polovica obyvateľov krajiny je odkázaná na nejakú formu humanitárnej pomoci. Ide zhruba o 18,5 milióna ľudí.