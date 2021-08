Holandsko chce sťažiť maloletým utečencom možnosť zlučovania rodín

Stovky utečencov môžu stratiť právo priviesť svojich rodičov do krajiny, kde našli útočisko.

23. aug 2021 o 16:38 TASR

BRUSEL. Stovky maloletých utečencov žijúcich v Holandsku môžu stratiť právo priviesť svojich rodičov do krajiny, kde našli útočisko. A to aj napriek protestom Holandskej imigračnej služby (IND), uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Ankie Broekersová-Knolová presadzuje podľa denníka NRC Handelsblad v tejto veci nové opatrenie bez toho, aby o tom riadne informovala poslancov parlamentu.

Rodina tak za nimi už nepríde

Cieľom pripravovaného opatrenia je zabrániť, aby boli deti a maloleté osoby vopred poslané do Holandska, kde neskôr požiadajú o azyl pre seba aj zvyšok svojej rodiny v niektorom z tretích štátov.

V praxi by to znamenalo, že nedospelí utečenci bez sprievodu dospelých, ktorí sa ocitnú v starostlivosti iného člena rodiny nachádzajúceho sa na území Holandska, už nebudú mať možnosť žiadať o zlúčenie rodiny v podobe príchodu svojich rodičov či súrodencov.

DutchNews.nl upozornil, že aj napriek tomu, že počet žiadostí o opätovné zlúčenie rodín detí utečencov v posledných rokoch klesá - z 3860 prípadov počas vrcholiacej sýrskej utečeneckej krízy na 985 v roku 2020 -, ich chce súčasná úradnícka vláda ešte viac obmedziť. V priemere okolo 90 percent maloletých utečencov požiadalo úrady o to, aby do Holandska mohli prísť aj ich rodičia alebo súrodenci, čo by v priemere znamenalo šesť nových migrantov na jedného detského žiadateľa.

Porušuje to detské práva

Imigrační úradníci z IND však vládu upozornili, že nové opatrenie je v rozpore s Dohovorom OSN o právach dieťaťa ako aj so smernicou EÚ o zlúčení rodiny z roku 2003. Zatiaľ nie je isté ani to, či navrhované opatrenie prejde cez parlamentný právny výbor.

Broekersová-Knolová si je podľa predstaviteľov IND vedomá "právnych a praktických nedostatkov" nového návrhu, vláda však chce vyslať jasný signál, že takéto praktiky musia prestať.

Ministerstvo spravodlivosti jej vyjadrenie nekomentovalo, pre denník NRC Handelsblad však potvrdilo, že nové opatrenie bolo zvolené "po starostlivom zvážení situácie".

Podľa vlády boli maloletí posielaní zámerne

Podľa správy IND by nové pravidlo, ak by ho odsúhlasil parlament, mohlo postihnúť približne 200 utečeneckých detí, ktoré už v Holandsku dostali azyl.

V minulom roku sa Holandsko odmietlo zúčastniť na iniciatíve EÚ zameranej na ubytovanie 5100 maloletých utečencov z preplnených gréckych utečeneckých táborov.

Holandská vláda svoj krok zdôvodnila tvrdením, že ide o mladistvých utečencov bez sprievodu dospelých, ktorí boli zámerne vyslaní do cudziny, aby tam "pripravili pôdu" pre zvyšok svojich najbližších príbuzných odvolávajúc sa pritom práve na politiku zlučovania rodín.