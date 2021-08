Taliban oznámi zloženie novej vlády, až keď odíde posledný americký vojak

Ak USA alebo Británia budú chcieť viac času na evakuáciu, odpoveď znie: nie, dodáva hovorca Talibanu.

23. aug 2021 o 15:42 TASR

KÁBUL. Fundamentalistické hnutie Taliban neoznámi zloženie novej afganskej vlády, pokiaľ Spojené štáty nedokončia sťahovanie svojich vojakov z Afganistanu. Pre tlačovú agentúru AFP to v pondelok uviedli dva zdroje z tohto hnutia.

"Rozhodlo sa, že zostavenie vlády a kabinetu nebude oznámené, pokiaľ bude v Afganistane prítomný čo i len jeden americký vojak," uviedli nemenované zdroje z Talibanu.

Žiadne predlžovanie

Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín zase vyhlásil, že hnutie nepredĺži termín na zotrvanie cudzích vojsk na území Afganistanu, a to ani za účelom evakuácie cudzincov a ich spolupracovníkov z krajiny.

"(Americký) prezident (Joe) Biden oznámil, že do 31. augusta stiahnu všetkých svojich vojakov. Ak to posunú, bude to znamenať bezdôvodné predĺženie okupácie," vyhlásil Šáhín.

"Ak USA alebo Británia budú chcieť viac času na evakuáciu, odpoveď znie: nie. Inak to bude mať následky. Vytvorí to medzi nami nedôveru," dodal hovorca Talibanu.

Británia chce viac času

Britský premiér Boris Johnson chce požiadať Bidena, aby amerických vojakov ponechal v Afganistane aj po 31. auguste s cieľom umožniť pokračovanie evakuačných letov. Johnson tak zrejme plánuje urobiť počas utorňajšieho virtuálneho summitu krajín G7.

Hlavnou témou rokovania skupiny má byť situácia v Afganistane a pokračujúce evakuácie z tejto krajiny. Tejto skupine, ktorá združuje USA, Britániu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanadu a Japonsko, v súčasnosti predsedá Spojené kráľovstvo.

Taliban 15. augusta obsadil hlavné mesto Kábul a prevzal moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z krajiny. Západné krajiny organizujú evakuačné lety pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali a ktorí sa obávajú pomsty zo strany Talibanu.