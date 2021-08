Českí poslanci prerokujú výroky prezidenta o odpočúvaní, zvolali komisiu pre BIS

Snemovná komisia pre kontrolu českej Bezpečnostnej informačnej služby sa zíde vo štvrtok.

23. aug 2021 o 14:50 TASR

PRAHA. Snemovná komisia pre kontrolu českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) sa zíde vo štvrtok pre výroky českého prezidenta Miloša Zemana. Na schôdzu príde aj riaditeľ BIS Michal Koudelka, informoval predseda komisie Pavel Bělobrádek, ktorého v pondelok citoval webový portál iDNES.cz.

Zeman v nedeľu v rozhovore pre časopis Blesk vyhlásil, že Koudelka nariadil pred niekoľkými rokmi odpočúvanie ľudí z jeho najbližšieho okolia vrátane ekonomického poradcu Martina Nejedlého. Prezident uviedol, že vzhľadom na to, že sám nemá mobilný ani pevný telefón, sa odpočúvania týkajú aj jeho.

Komisia nemôže vstupovať do živých zväzkov

"Stanoviskom tejto služby bolo, že vždy postupuje podľa zákona, čomu rozumiem, myslím si však, že stojí za to, aby si komisia vypočula názor riaditeľa trocha podrobnejšie," povedal Bělobrádek.

Podotkol, že na rozdiel od orgánu pre kontrolu tajných služieb, ktorý už je niekoľko rokov ukotvený v zákone, ale nie je naplnený, nemôže komisia vstupovať do živých zväzkov.

Člen komisie Robert Králíček povedal, že si chce vypočuť verziu pozvaných zástupcov BIS. Očakáva, že by na rokovaní mohli byť k dispozícii relevantné podklady, ktoré by poslancov o kauze informovali. Zemanove nedeľné vyjadrenia vníma ako jeho osobné výroky. "To sú výroky pána prezidenta, ktorý dlhodobo kritizuje BIS aj pána Koudelku," dodal.

Babiš: Vláda nemá kompetenciu povoliť odposluch

Na avizovanej štvrtkovej schôdzi sa zúčastní aj Koudelka, ktorého vláda poverila vedením civilnej kontrarozviedky, keď mu 15. augusta vypršal jeho doterajší mandát. Zeman sa averziou voči nemu netají; Koudelku šesťkrát odmietol povýšiť do hodnosti generála, pripomína iDnes.cz.

Ďalší člen komisie Marek Benda oznámil, že sa možno bude pýtať na to, či bol odpočúvaný niektorý ústavný činiteľ. BIS v nedeľnej reakcii uviedla, že postupuje vždy podľa zákona a že konkrétne Zemanove výroky komentovať nebude.

Prezident tiež povedal, že pre danú záležitosť skontaktoval premiéra Andreja Babiša, ktorý mu neskôr oznámil, že odpočúvanie zastavil.

"Ale nebola to pravda, z útrob BIS som sa opäť dozvedel, že odpočúvania pokračujú," uviedol Zeman. Vyhlásil, že informácie sa rozhodol zverejniť, pretože Koudelka neskončil v polovici augusta na čele kontrarozviedky.

Babiš v nedeľu zdôraznil, že on ani vláda nemajú žiadnu kompetenciu na povoľovanie a zastavovanie odposluchov. Premiér podľa svojich vlastných slov nemá informácie o tom, koho BIS odpočúva, a zásadne odmietol, že by sa kedykoľvek v minulosti zaujímal o to, koho sa odpočúvania týkajú.