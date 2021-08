Šéf diplomacie Borrell: Evakuácie z Afganistanu naznačili potrebu vytvoriť intervenčné sily Eurobloku

Únia má podľa neho prestať pôsobiť ako dcérska spoločnosť Spojených štátov.

23. aug 2021 o 14:09 TASR

BRUSEL. Belgický premiér Alexander De Croo požaduje väčšiu spoluprácu medzi európskymi krajinami pri operáciách, ako sú evakuácie z Afganistanu.

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell sa zas vyslovil za vytvorenie vlastnej vojenskej sily eurobloku s cieľom získať "strategickú autonómiu" a prestať pôsobiť ako "dcérska spoločnosť" Spojených štátov. Uviedli to tlačové agentúry Belga a AFP.

Blok vzájomnej pomoci

De Croo v rozhovore pre flámsku televíznu stanicu VRT povedal, že Belgicko v uplynulých dňoch úzko spolupracovalo s inými krajinami, hlavne s Holandskom, pri evakuácii ľudí z Afganistanu. Spresnil však, že tento druh evakuácií treba koordinovať v celoeurópskom meradle.

"Vo chvíľach chaosu musia mať európske krajiny vytvorený systém koordinácie a pomoci," uviedol premiér.

Problémom je podľa neho niekdajšie rozhodnutie o vylúčení konzulárnej pomoci z európskej diplomacie. To znamená, že každá krajina zasahuje sama pri poskytovaní pomoci svojim krajanom v zahraničí.

"Keď sa však pozrieme na súčasnú situáciu, bude mať väčší zmysel, aby si krajiny navzájom pomáhali. Či už by sme tam pomáhali Belgičanom, Nemcom alebo Holanďanom, stále sme všetci Európania. Stále máme čo robiť, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti obrany v Európe," opísal situáciu. Podľa neho EÚ musí vysvetliť Washingtonu, že nemôže prijímať jednostranné rozhodnutia, ako sa to stalo v rámci NATO pri rozhodnutí ukončiť misiu v Afganistane.

Ostrejšie slová použil šéf európskej diplomacie Borrell, keď v rozhovore pre AFP zdôraznil, že "tragédia", ku ktorej dochádza v Afganistane, musí viesť Európanov k vytvoreniu vlastnej vojenskej sily schopnej budúcich intervencií, napríklad v prípade kríz v Iraku alebo v regióne Sahelu.

Ľudia čakajú na evakuáciu

"Stále máme viac ako 200 afganských spolupracovníkov, ktorí čakajú na vstup na letisko v Kábule, a nie je to jednoduché. Musia prejsť najskôr kontrolnými stanovišťami Talibanu, potom tými americkými, čo je mimoriadne obmedzujúce. Vyzvali sme už na lepšiu koordináciu. Američania chcú do konca mesiaca dostať z Afganistanu 60-tisíc ľudí. Matematicky to nie je možné," skonštatoval Borrell.

Podľa Borrella problémom z hľadiska rýchlejšej evakuácie Európanov a ich afganských spolupracovníkov sú aj prísne bezpečnostné opatrenia Američanov.

"Už sme sa sťažovali. Požiadali sme ich, aby preukázali väčšiu flexibilitu. Nedokážeme pomôcť našim spolupracovníkov, aby cez ne prešli," povedal Borrell a spresnil, že v tejto veci už kontaktoval ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena.