Sociálni demokrati sa po štyroch rokoch dotiahli na Merkelovej CDU

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom si CDU pohoršila o tri percentuálne body.

22. aug 2021 o 13:42 TASR

BERLÍN. Päť týždňov pred parlamentnými voľbami v Nemecku sa sociálni demokrati (SPD) v prieskume Sonntangtrend (Nedeľný trend), ktorý zhotovuje inštitút Insa pre nedeľník Bild am Sonntag, dotiahli na konzervatívnu Kresťanskodemokratickú úniu (CDU). Uviedla to agentúra DPA.

V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom si CDU pohoršila o tri percentuálne body a vo voľbách by získala 22 percent hlasov. Sociálni demokrati si o dva body polepšili a majú tiež 22-percentnú podporu. To znamená, že prvýkrát od apríla 2017 majú CDU a SPD rovnakú podporu voličov.

SPD s vtedajším kandidátom na kancelára Martinom Schulzom bola pred štyrmi rokmi na vrchole voličskej priazne, ktorá však začala postupne klesať.

Zelení stratili v najnovšom prieskume jeden percentuálny bod a so 17 percentami skončili tretí. Liberáli z FDP si polepšili o jeden bod na 13 percent, krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) tiež o jeden bod na 12 percent. Preferencie strany Ľavica (Die Linke) zostali na úrovni siedmich percent.

Do úvahy tak pripadajú koalície CDU a SPD buď so Zelenými (61 percent), alebo s FDP (52 percent). Možná je i koalícia vedená CDU so Zelenými a FDP, alebo naopak, koalícia vedená SPD so Zelenými a FDP (po 52 percent).

Ak by bola možná priama voľba kancelára, kandidát SPD Olaf Scholz by podľa Nedeľného trendu získal 34 percent hlasov, čo je o päť percent viac ako pred týždňom.

Kandidát bloku CDU/CSU Armin Laschet si pohoršil o tri percentuálne body na 12 percent, takže klesol až za kandidátku Zelených Annalenu Baerbockovú, ktorá si udržala 13-percentú podporu.

Prieskum preferencií politických strán sa uskutočnil od 16. do 20. augusta na vzorke 1352 osôb. Na priamu voľbu kancelára sa anketári pýtali 20. augusta 1002 respondentov.