V Poľsku sa pod dohľadom polície konali dva LGBT pochody

Policajti sa snažili zabrániť stretom s krajne pravicovými skupinami.

22. aug 2021 o 12:46 SITA

ČENSTOCHOVÁ. Počas sobotňajších pochodov LGBT ľudí v poľských mestách Čenstochová a Gdansk museli policajné zložky zabraňovať stretom s predstaviteľmi krajne pravicových skupín.

Tí počas zhromaždení vykrikovali heslá namierené proti LGBT komunite ako napríklad „Žiadna homosexuálna láska“.

Násilnosti prepukli predovšetkým v Čenstochovej, kde sa pochod LGBT ľudí konal neďaleko katolíckeho kláštora Jasna Góra z 15. storočia, čo krajná pravica považovala za provokáciu.

Krajne pravicové skupiny majú v Poľsku podporu pravicovej a nacionalisticky orientovanej vlády, ktorá vyzdvihuje historické väzby poľského národa na tradičné katolícke hodnoty.

LGBT aktivistka z Čenstochovej Monika Radecká uviedla, že síce vníma rastúcu podporu pochodov za ľudské práva, no podľa nej „stále existuje veľká skupina, ktorá ich nepodporuje“. „Čokoľvek my, LGBT ľudia, robíme, je to interpretované ako provokácia,“ povedala pre AP.

Na druhom z pochodov v Gdansku na severe Poľska sa zúčastnila aj tamojšia primátorka Aleksandra Dulkiewiczová a veľvyslanci niektorých krajín Európskej únie.