Americký generál Milley: Nič nenasvedčovalo tomu, že Afganistan padne tak rýchlo

Joe Biden kritiku odmieta.

19. aug 2021 o 7:04 TASR

WASHINGTON. Americký generál a predseda zboru náčelníkov štábov Mark Milley v stredu obhajoval reakciu americkej armády na mimoriadne rýchle uchopenie moci v Afganistane zo strany fundamentalistického hnutia Taliban, tvrdiac, že nikto nepočítal s takým rýchlym pádom afganských síl vycvičených Spojenými štátmi.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

"Nič, čo by som videl ja alebo ktokoľvek iný, nenaznačovalo, že dôjde k pádu tejto armády a tejto vlády za 11 dní. Afganské bezpečnostné sily mali kapacitu, a tým myslím, že mali výcvik, veľkosť i schopnosť brániť svoju krajinu. Ide tu o problém vôle a vedenia," vyhlásil Milley o aktuálnej situácii v Afganistane.

Americká armáda a administratíva prezidenta USA Joea Bidena čelia domácim politickým útokom v súvislosti so skutočnosťou, že Taliban s minimom bojového úsilia porazil afganské sily, ako aj s minulotýždňovým pádom Američanmi podporovanej vlády afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, ktorý utiekol z krajiny.

Vývoj situácie v Afganistane zaskočil vládu USA a spustil rýchlu evakuáciu Američanov i Afgancov, ktorí dostali špeciálne víza za svoju prácu pre americké sily. Od soboty priletelo na medzinárodné letisko v Kábule zhruba 5000 amerických vojakov, ktorí pomáhajú pri náhlivom odchode tisícok ľudí z Afganistanu.

Ak bude treba, zostanú dlhšie

Kritici obviňujú americké ministerstvo zahraničných vecí, tajné služby a Pentagón z toho, že nepredvídali tento debakel a nepripravili sa skôr na evakuáciu, ktorá sa týka viac než 10-tisíc amerických občanov.

Americkí vojaci nenechajú žiadneho spoluobčana napospas vyhrotenej situácii v Afganistane, a to ani vtedy, ak by to malo znamenať, že zostanú v Talibanom ovládanom Kábule dlhšie, než sa plánovalo. Vyhlásil to v stredu Biden, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Americkí lídri tvrdia, že sa pridržiavajú 31. augusta ako konečného termínu odchodu svojich posledných vojakov z Afganistanu a prenechajú moc víťaznému islamistickému hnutiu Taliban. Biden však po prvý raz naznačil, že americkí vojaci by tam mohli zostať dlhšie, ak sa nejakí Američania stále budú pokúšať utiecť z krajiny.

"Ak tam ešte budú americkí občania, zostaneme, aby sme ich všetkých dostali preč," uviedol Biden. Prezident ďalej upozornil, že "chaos", ktorý sprevádza panický odchod cudzincov a afganských spojencov z Kábulu, je nevyhnuteľný. "Neviem si predstaviť spôsob, ako sa odtiaľ dostať preč bez toho, aby nenastal chaos," povedal.

Taliban pomáha pri odsune cudzincov

Taliban momentálne stojí bokom a nebráni v činnosti americkým vojakom, ktorí prichádzajú na medzinárodné kábulské letisko na pomoc pri evakuácii.

Militanti však majú úplnú kontrolu nad zvyškom mesta a rozhodujú, kto sa tam dostane, zatiaľ čo zahraničné sily majú veľmi obmedzenú schopnosť bezpečne manévrovať za hranicami letiska.

Biden v rozhovore pre stanicu ABC News dodal, že talibovia pomáhajú americkým silám pri odsune cudzích štátnych príslušníkov.

"Spolupracujú, nechávajú amerických občanov odísť, rovnako ako zamestnancov veľvyslanectiev," uviedol šéf Bieleho domu s tým, že problémom sú iba Afganci, ktorí pracovali pre spojencov.

Biden odmietol kritiku

Bývalý šéf oddelenia americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) pre boj s terorizmom pre južnú Áziu a neskôr poradca Bidena počas jeho predvolebnej kampane Douglas London uviedol, že tajné služby USA predpovedali, že Taliban porazí afganské sily a tamojšia vláda kapituluje v priebehu niekoľkých dní.

Tieto odhady boli minulý rok "zdôrazňované" úradníkom amerického exprezidenta Donalda Trumpa, ako aj budúcim Bidenovým funkcionárom, tvrdí podľa AFP Douglas London.

Prezident zároveň odmietol kritiku, že americké tajné služby v súvislosti s pádom Afganistanu pochybili. "Bola to jednoduchá voľba," vyhlásil šéf Bieleho domu. Podľa vlastných slov je presvedčený, že naplánovaný odchod americkej armády musí aj napriek kapitulácii Západom podporovanej afganskej vlády pokračovať.