Nemecký minister kritizoval Vatikán za postoj k homosexuálnym párom

Jens Spahn sa v roku 2017 oženil Danielom Funkem.

18. aug 2021 o 21:33 SITA

BERLÍN. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn kritizoval rímskokatolícku cirkev za odmietnutie požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Tvrdí však, že jeho náboženská viera je naďalej silná.

Spahn sa v roku 2017 oženil Danielom Funkem. Uviedol, že jeho vzťah s cirkvou je niekedy náročný. „Moja viera je vo mne hlboko zakotvená,“ povedal pre časopis Bunte a dodal, že ako homosexuál si je vedomý „mnohých chýb, ktorých sa cirkev vo svojej dlhej histórii dopustila“.

„Existujú kňazi, ktorí posväcujú morčatá a motocykle, ale dvoch ľudí, ktorí sa majú radi a sú veriaci, ktorí si želajú požehnanie pre svoj sľub, že tu budú jeden pre druhého po celý život, cirkev odmieta. Trápi ma to a rozčuľuje, no nepovedie to k tomu, aby som sa odvrátil od svojej viery alebo cirkvi,“ poznamenal Spahn, ktorý sa od začiatku pandémie koronavírusu často objavuje v nemeckých médiách.

Vatikánska Kongregácia pre náuku viery v marci vydala dokument schválený pápežom Františkom, podľa ktorého Boh „nemôže žehnať hriechu“.

Dekrét rozlišuje medzi akceptovaním homosexuálov a požehnaním ich zväzkov, keďže takéto uznanie by sa podľa Vatikánu mohlo nesprávne interpretovať a zamieňať s manželstvom.

Vatikán v dekréte zdôraznil zásadný a rozhodujúci rozdiel medzi homosexuálnymi osobami a homosexuálnymi zväzkami.

Podotkol, že požehnanie zväzku osôb rovnakého pohlavia môže vyvolať dojem akejsi sviatostnej rovnocennosti s manželstvom. "Bolo by to mylné a zavádzajúce," uvádza sa v dokumente.

O dva mesiace neskôr sa silné progresívne krídlo nemeckej katolíckej cirkvi otvorene vzoprelo vyhláseniu Svätej stolice tým, že ponúklo požehnania homosexuálnych zväzkov na približne 100 miestach po celej krajine.