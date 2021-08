Taliban potvrdil zavedenie práva šaría. O demokracii vyjednávať nebude

Systém vlády by sa mal podobať tomu z rokov 1996 až 2001.

18. aug 2021 o 20:35 (aktualizované 18. aug 2021 o 20:46) TASR

KÁBUL. V Afganistane nebude demokratická vláda. Krajinu bude spravovať vládna rada a súčasný vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda bude stáť na čele vedenia krajiny.

V stredu to pre agentúru Reuters uviedol vysokopostavený člen hnutia Taliban Vahídulláh Hášimí.

"Nebude žiaden demokratický systém, pretože ten nemá v našej krajine žiaden základ. Nebudeme debatovať o tom, aký politický systém by sme mali v Afganistane zaviesť, pretože je to jasné. Je to (islamské) právo šaría," uviedol Hášimí, podľa ktorého by sa vedenie Talibanu malo neskôr tento týždeň stretnúť a rokovať o otázkach riadenia štátu.

Systém vlády, ktorý Hášimí načrtol, by tak mal byť podobný systému počas vlády Talibanu Afganistane v rokoch 1996 – 2001, ktorú ukončila americká invázia.

Vtedajší vodca Talibanu mulla Muhammad Umar sa držal v úzadí a každodenný chod prenechal na vládnu radu.

Taliban sa stretol s Karzajom

Zástupcovia Talibanu sa v stredu stretli aj s predstaviteľmi ďalších politických síl vrátane bývalého prezidenta Hámida Karzaja. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zábery zverejnené na Twitteri.

Zábery zachytávajú Karzaja s lídrom afganskej Najvyššej rady pre národné zmierenie (HCNR) Abdulláhom Abdulláhom na stretnutí s Anásom Hakkáním – vysokopostaveným predstaviteľom Talibanu a jedným z lídrov Skupiny Hakkáníovcov. Stretnutie sa podľa miestnych médií uskutočnilo v Abdulláhovom dome v Kábule.

Obsah rozhovoru nie je známy. Hovorca Talibanu nedávno na tlačovej konferencii oznámil, že toto hnutie sa chce podeliť o moc s inými politickými zložkami, píše DPA.

Milosť exministrom

Lídri Talibanu oznámili, že "udeľujú milosť všetkým predstaviteľom predošlej vlády a nikto z nich preto nemusí opustiť krajinu", napísala agentúra AFP s odvolaním sa na americkú spravodajskú skupinu SITE.

Skupinu Hakkáníovcov obviňujú z viacerých samovražedných útokov počas vojenského pôsobenia USA v Afganistane. Spojené štáty na túto skupinu uvalili sankcie, napísala agentúra AP.