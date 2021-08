Rekordné sucho spôsobilo nedostatok vody v rieke Colorado

Arizona, Nevada, Kalifornia a Mexiko, na vodu z rieky spolieha asi 40 miliónov ľudí.

18. aug 2021 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Americká vláda po prvý raz vyhlásila nedostatok vody v rieke Colorado, ktorá je zdrojom pre milióny ľudí na juhozápade.

Informuje o tom spravodajský portál BBC , podľa ktorého prišlo nariadenie federálneho vodohospodárskeho úradu o znížení dodávok vody po tom, ako začala alarmujúcim tempom klesať hladina jazera Mead, ktoré je hlavným rezervoárom rieky a zároveň najväčším vodným rezervoárom v Spojených štátoch. Úrady pripisujú historické sucho klimatickej zmene.

Na vodu z rieky sa pritom spolieha asi 40 miliónov ľudí v Spojených štátoch a Mexiku.

Jazero Mead, ktoré vzniklo neďaleko Las Vegas po vybudovaní Hooverovej priehrady, zásobuje vodou Arizonu, Nevadu, Kaliforniu a Mexiko. V súčasnosti je jeho hladina najnižšia od jeho vytvorenia v tridsiatych rokoch minulého storočia. Podľa vodohospodárov bude rezervoár koncom roka 2021 pravdepodobne naplnený len na 34 percent svojej kapacity.

Prvé kolo obmedzení dodávok vody by malo v januári zasiahnuť najmä farmárov v Arizone a očakáva sa, že v budúcom roku obmedzí používanie vody aj Nevada, no predstavitelia štátu informovali, že dodávky vody už znížili. Ďalšie obmedzenia by mohli prísť, ak bude hladina jazera Mead v budúcom roku naďalej klesať.