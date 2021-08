Očkovanie proti covidu je činom lásky, povedal pápež

František sa zapojil do očkovacej kampane.

18. aug 2021 o 9:11 TASR

VATIKÁN. Pápež František sa v stredu zapojil do vakcinačnej kampane s cieľom presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.

"Byť zaočkovaný... je činom lásky," zdôraznil 84-ročný pápež vo videoposolstve zverejnenom na stránke vaticannews.va. "A prispieť k tomu, aby väčšina ľudí bola zaočkovaná, je činom lásky. Lásky k sebe, lásky k svojej rodine a priateľom a lásky ku všetkým ľuďom," dodal.

"Vďaka Bohu a práci mnohých (ľudí) teraz máme vakcíny na ochranu proti COVID-19," uviedol pápež v posolstve pre očkovaciu kampaň americkej neziskovej reklamnej agentúry Ad Council s názvom "It's Up to You" (Je to na tebe).

"(Vakcíny) nám dávajú nádej, že pandémia sa skončí, no len vtedy, ak budú dostupné pre všetkých a ak budeme spolupracovať," povedal vo videu určenom pre komunity v Severnej, Strednej a Južnej Amerike, ktoré sa stali ohniskom šírenia koronavírusu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/IamLikEn-mM

Okrem najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi sa do kampane Ad Council zapojili i kardináli a arcibiskupi z Brazílie, Salvádora, Hondurasu, Mexika a Peru.

Ochoreniu COVID-19 podľa údajov AFP, ktorá sa odvoláva na oficiálne dáta zverejňované jednotlivými krajinami, podľahlo od začiatku pandémie v decembri 2019 najmenej 4.370.427 ľudí.

Napriek hromadným očkovacím kampaniam podporujú šírenie vírusu konšpiračné teórie či nedôvera ľudí k vláde alebo používaným farmaceutickým výrobkom, konštatuje AFP.

V Spojených štátoch, kde si pandémia vyžiadala najviac obetí na svete, tvoria prevažnú väčšinu úmrtí a vážnym prípadov nákazy práve neočkované osoby.