Macron chce od Únie plán na boj proti nárastu migrácie z Afganistanu

Francúzsky prezident zdôraznil, že Francúzsko neopustí Afgancov, od prekladateľov až po zamestnancov v kuchyni.

17. aug 2021 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že Európa musí v súvislosti so situáciou v Afganistane prísť so „silným“ plánom na boj proti nárastu nelegálnej migrácie. Ako informoval web euronews.com, vo vopred nahratom televíznom príhovore upozornil, že destabilizácia Afganistanu predstavuje riziko spojené s neusporiadaným prílevom migrantov do Európy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Moc v Kábule prevzal Taliban

„Musíme predvídať a chrániť sa pred veľkými neusporiadanými prílevmi migrantov,“ povedal Macron a dodal, že „Európa sama nemôže znášať dôsledky súčasnej situácie“.

Súvisiaci článok Americké vojenské lietadlo evakuovalo z Afganistanu 640 ľudí Čítajte

Slová francúzskeho prezidenta prišli v čase, keď svetové médiá prinášajú zábery z Kábulu a zúfalých Afgancov, ktorí sa pokúšajú opustiť krajinu po tom, ako moc v nej prevzalo militantné hnutie Taliban.

Letisko v Kábule zaplavili tisíce Afgancov, ktorí sa tlačili k lietadlám v nádeji, že sa dostanú preč z krajiny.

Niektorí sa dokonca neváhali držať lietadiel, ktoré plánovali vzlietnuť. Mnoho západných krajín vrátane USA, Veľkej Británie a viacerých členských štátov Európskej únie, sa pokúša evakuovať svojich štátnych príslušníkov a afganských zamestnancov.

Afganistan sa nesmie stať útočiskom terorizmu

Macron zdôraznil, že Francúzsko neopustí Afgancov, ktorí pracovali pre „krajinu galského kohúta“ - od prekladateľov až po zamestnancov v kuchyni. Postará sa aj o umelcov, aktivistov, novinárov a ďalšie osoby ohrozené hnutím Taliban.

Francúzsky líder varoval, že súčasné udalosti v Afganistane sa môžu pokúsiť využiť vo svoj prospech teroristické skupiny.

„Afganistan sa nesmie stať útočiskom terorizmu, akým bol kedysi. Urobíme všetko pre to, aby Rusko, USA a Európa mohli efektívne spolupracovať, pretože naše záujmy sú rovnaké,“ skonštatoval Macron.