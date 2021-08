Utiekol pred Talibanom: Ghání nebol demokrat, Taliban si nedovolí to, čo on

Azim Farhadi ušiel pred Talibanom.

17. aug 2021 o 17:19 Kristína Paholík Hamárová

Azim Farhadi pred 25 rokmi ušiel z Afganistanu, kde predtým vládlo extrémistické hnutie Taliban. Dnes sa Taliban k moci vracia a Fahradi tvrdí, že už pred sebou máme iné hnutie. Doterajší prezident Ašraf Ghání si podľa neho dovoľoval niektoré veci, ktoré si nedovolil ani Taliban.

Z Afganistanu ste utiekli v roku 1996 v podobnej situácii ako teraz, keď Taliban obkľúčil hlavné mesto Kábul. Ako to tam vyzeralo?

Teraz je to iné, vtedy to bolo viacnásobne horšie. Taliban začal hneď po príchode do Kábulu zabíjať, veľmi sa báli ženy a deti. Aj teraz sa ľudia boja, čo vidíme na letisku v Kábule. Myslím si však, že lídri Talibanu sa zmenili, neočakávam masakre.

Už pred rokmi si vytvorili kanceláriu v Katare, snažili sa o diplomaciu, cestovali po krajinách, viedli diskusie. Nedávne vyjadrenia lídrov hnutia tiež považujem za dobrý signál.

Západ sa síce pozerá na predošlú vládu prezidenta Ašrafa Gháního ako na demokratickú, ale takou nebola. To, čo si dovolil prezident, si podľa mňa Taliban voči bežným obyvateľom nedovolí.

Ste v kontakte s ľuďmi v Afganistane?

Som online a komunikujem so známymi alebo s veliteľom z vojny, ktorý je dnes už generálom. Napríklad v Kunduze na severe Afganistanu pozvali futbalistov členovia Talibanu hrať futbal, rozdávali im aj divákom tradičné letné jedlo – cícer so zemiakmi.