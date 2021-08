Talibovia už prehľadávajú dom za domom. Afganci vedia, prečo utekajú

Taliban už raz vládol – krvavo.

16. aug 2021 o 18:26 Nina Sobotovičová

KÁBUL, BRATISLAVA. Boeing 777 už mal byť dávno vo vzduchu. Namiesto toho aplikácia FlightRadar 24 ukazovala, že lietadlo sa na letisku v Kábule opakovane rozbieha po vzletovej dráhe a vzápätí po dosiahnutí vysokej rýchlosti opäť brzdí, len aby sa situácia ešte niekoľkokrát zopakovala.

Let tureckých aerolínií, ktorý mieril z afganskej metropoly do Istanbulu, napokon vzlietol s výrazným oneskorením.

Ďalšie komerčné linky už nevzlietli.

Svet za hranicami Afganistanu pochopil oneskorený štart lietadla až vo chvíli, keď sociálne siete obleteli zábery z kábulského letiska.

Hlavné mesto Afganistanu, ktoré v nedeľu ovládlo militantné hnutie Taliban, sa v pondelok snažili na poslednú chvíľu opustiť tisíce miestnych. Zo strachu pred náboženskými fundamentalistami sa mnohí Afganci rozbiehali k štartujúcim lietadlám až na runway. Tam rolujúci stroj obklopili zo všetkých strán a snažili sa uchytiť na rôznych častiach trupu lietadla.

To, čo videl zvyšok sveta iba na videách, sledovali Afganci na letisku naživo. Videli tak aj smrteľné pády ľudí, ktorým sa síce podarilo vzlietnuť zachyteným o trup o lietadla, no po vystúpaní do výšky sa už na stroji nemali šancu udržať.