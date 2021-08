Izraelská hraničná polícia počas nepokojov zastrelila štyroch Palestínčanov

V ostatných týždňoch došlo k viacerým potýčkam na severe Predjordánska.

16. aug 2021 o 10:11 TASR

DŽANÍN. Najmenej štyroch Palestínčanov zastrelili v pondelok príslušníci Izraelskej hraničnej polície počas nepokojov, ku ktorým došlo v utečeneckom tábore v meste Džanín na okupovanom západnom brehu Jordánu.

Informovala o tom agentúra AFP.

Izraelská hraničná polícia tvrdí, že na jej príslušníkov zaútočili pátrania po Palestínčanovi podozrivom z účasti na "teroristických" aktivitách.

"Veľký počet ľudí spustil paľbu z krátkej vzdialenosti," uviedol hovorca izraelskej polície.

"Príslušníci hraničnej polície opätovali paľbu teroristov a zneškodnili ich. V našich radoch nedošlo k obetiam," dodal.

V ostatných týždňoch došlo k viacerým potýčkam medzi izraelskými silami a Palestínčanmi na severe Predjordánska, väčšinou v mestách Džanín a Bajtá. Počas nich zahynulo viacero Palestínčanov a stovky utrpeli zranenia.

Obyvatelia Bajty protestujú už od mája proti ilegálne postavenej židovskej osade Evjatar. Izraelská vláda nariadila v júni evakuáciu tejto osady, naďalej ju však strážia vojaci, kým úrady rozhodnú, či ju povoliť. To by umožnilo židovským osadníkom vrátiť sa do Evjataru a žiť tam.

Palestínčania žijúci v Bajte sa zaviazali pokračovať s demonštráciami, kým sa z nelegálnej osady stiahnu aj vojaci.

Izrael obsadil západný breh Jordánu vo vojne v roku 1967. Odvtedy sa v tejto oblasti usídlilo takmer 700-tisíc Izraelčanov. Palestínčania považujú toto územie za základ svojho budúceho nezávislého štátu.

Väčšina medzinárodného spoločenstva označuje židovské osady vybudované v tejto oblasti za nelegálne a za prekážku nastolenia mieru na Blízkom východe.