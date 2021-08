Nový Taliban alebo návrat pred rok 2001? Scenáre vývoja v Afganistane

Ako môže ešte súčasná vláda zvrátiť nástup Talibanu k moci.

15. aug 2021 o 12:53 Matúš Krčmárik

KÁBUL, BRATISLAVA. Afganistan sa do histórie zapíše podobne ako Vietnam.

Krajina, kde Američania s najmodernejšou armádou sveta bojovali proti miestnym povstalcom, no nakoniec sa stiahli. Nie preto, že by vojensky prehrali, ale preto, že vojna sa naťahovala príliš dlho a Spojené štáty vyčerpávala.

Keď moc v Afganistane začína preberať Taliban, zdá sa, že vymaže udalosti posledných dvadsiatich rokov. Nemusí to tak však nutne byť. Prinášame scenáre možného vývoja diania v krajine.

1. Návrat pred rok 2001

Taliban vládol v Afganistane po víťazstve v občianskej vojne v roku 1996. Zaviedol prísny výklad islamského práva šaría – ženy nemohli chodiť do školy, na verejnosti museli byť zahalené, zakázaná bola hudba, konali sa verejné popravy.

Jednou z možností je, že sa táto situácia teraz vráti. Z území obsadených Talibanom už teraz hlásia, že sa sprísňujú pravidlá. Zakazujú sa napríklad sociálne siete.

Najväčší strach má medzinárodné spoločenstvo o osud afganských žien. Tie si v posledných dvadsať rokov zvykli, že sa mohli vzdelávať (aj keď ich v školách stále bola menšina), mnohé sa dostali aj do štátnych funkcií, či sa stali novinárkami. Nemuseli ani chodiť zahalené.

Teraz už mnohé utekajú, alebo sa o to v najbližšom čase pokúsia. A to napriek tomu, že teraz Taliban sľubuje, že ženy naďalej budú môcť chodiť do školy aj pracovať. Budú však musieť nosiť hidžáb, celotelovú burku tak hnutie podľa jeho hovorcu vyžadovať nebude.

Toto môže viesť k ďalšej utečeneckej vlne do Európy, ktorá na to rovnako ako pri stupňovaní sýrskej občianskej vojny nie je pripravená.

2. Útočisko teroristov