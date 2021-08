Zemetrasenie na Haiti si vyžiadalo najmenej 304 obetí, niektoré mestá sú takmer úplne zničené

Nemocnice bojujú s návalom zranených.

14. aug 2021 o 16:28 (aktualizované 15. aug 2021 o 7:18) Matúš Krčmárik, TASR, SITA, ČTK

PORT-AU-PRINCE. Počet potvrdených obetí sobotňajšieho zemetrasenia na Haiti o sile 7,2 stupňa magnitúdy vzrástol na 304. Najmenej 1800 ľudí utrpelo zranenia.

Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na haitskú civilnú ochranu.

Prezident Ariel Henry uviedol, že navštívi postihnutú oblasť na juhozápade krajiny, kde sú podľa neho niektoré mestá takmer úplne zničené a nemocnice bojujú s návalom zranených.

Uviedol tiež, že nebude žiadať o pomoc zo zahraničia, kým nebude známy presný rozsah škôd. Vláda už včera vyhlásila na mesiac stav núdze.

"Najdôležitejšia vec je zachrániť z trosiek čo najviac preživších," povedal Henry. "Máme informáciu, že miestne nemocnice, najmä tie v meste Les Cayes, sú zahltené zranenými," dodal.

Do sobotňajšieho večera na ostrove zaznamenali šesť dotrasov s magnitúdou nad 5,0 a deväť nad 4,0. Záchranné práce sťažujú aj zosuvy pôdy.

Výstrahu pred cunami odvolali

Keď 37-ročná Carmelle Charlesová z haitského Portu-au-Prince pocítila v sobotu prvé otrasy na jej dome, vybehla so slzami v očiach.

"V hlave sa mi vracali zábery z 12. januára 2010. Dúfam, že tentokrát to nebude rovnaké," povedala obchodníčka Guardianu.

Nebola jediná. Najchudobnejšia krajina západnej pologule sa dodnes celkom nespamätala z následok zemetrasenia, pri ktorom vtedy zomrelo viac ako dvesto tisíc ľudí. Dodnes sa nepodarilo opraviť všetky zničené budovy.

Geologická služba Spojených štátov v súvislosti so zemetrasením vydala i výstrahu pred vlnami cunami, ktoré môžu pozdĺž pobrežia Haiti siahať do výšky jedného až troch metrov. To však neskôr odvolalil.

Epicentrum zemetrasenia, ktoré Haiti zasiahlo v sobotu o 08.29 h miestneho času (14.29 h SELČ), sa nachádzalo 12 kilometrov severovýchodne od Saint-Louis du Sud v hĺbke desiatich kilometrov.

Otrasy cítili i obyvatelia hlavného mesta Port-au-Prince vzdialeného zhruba 160 kilometrov, ktorí v strachu pred zrútením budov vybehli von zo svojich domovov. Zemetrasenie si všimli i obyvatelia Dominikánskej republiky či Jamajky.

Spôsobené škody

Zemetrasenie podľa fotografií miestnych obyvateľov poškodilo tamojšie školy i domy na juhozápadnom polostrove Haiti.

Na sociálnych sieťach ľudia zdieľali ruiny budov vrátane kostola v meste Les Anglais, v ktorom sa v čase zemetrasenia konala bohoslužba.

"Na uliciach je mnoho mŕtvych," hovorí muž na videu, ktoré sa dostalo na sociálne siete.

Pre Haiťanov môžu byť pritom ešte náročnejšie ďalšie dni, keďže by nám mala prechádzať tropická búrka Grace, od ktorej sa začiatkom budúceho týždňa očakávajú záplavy, povedala pre CNN meteorologička Haley Brinková.

Tie by do zemetrasením zničenej krajiny mohli priniesť zosuvy pôdy, pred ktorými varujú aj v susednej Dominikánskej republike.

Len ďalšia z kríz

Haiti ako najchudobnejšia krajina regiónu zažíva už dlhšie vlnu násilia. V minulosti mala skúsenosti s diktatúrou aj pouličným a politicky motivovanými vraždami opozičníkov či novinárov.

Jednotlivé vraždy už svetové médiá prestali zaznamenávať, no keď minulý mesiac útočníci zabili prezidenta Jovenela Moiseho v jeho dome v kopcoch nad Port-au-Prince, svet znovu upriamil pozornosť na krajinu, ktorá získala nezávislosť od Francúzska už v roku 1804.

"Obávame sa, že toto zemetrasenie je len jednou z viacerých kríz, ktorým už teraz krajina čelí. Po atentáte na prezidenta sa zhoršila politicia situácia, do toho je to Covid a problémy s dodávkami jedla," uviedol to vyhláseni Jean-Wickens Merone z haitskej pobočky humanitárnej organizácie World Vision.