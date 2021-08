Putin chystá plán ako získať späť Líbyu. Na prezidenta tlačí Kaddáfího syna

Len vie zjednotiť Líbyu, znie z Moskvy.

14. aug 2021 o 12:55 Bloomberg, Henry Meyer, Mirette Magdy

Článok pôvodne vyšiel v agentúre Bloomberg.

TRIPOLIS, BRATISLAVA. Tohtoročné líbyjské prezidentské voľby mali ukázať, že severoafrická krajina bohatá na ropu sa po rokoch občianskej vojny vracia do normálu. Namiesto toho hrozí, že chaos sa môže ešte zväčšiť, keď sa svojich kandidátov snažia presadiť zahraničné mocnosti.

Desaťročie po zvrhnutí diktátora Muammara Kaddáfího nastolenie vlády národnej jednoty prinieslo na jar krehké prímerie, ktoré majú 24. decembra potvrdiť parlamentné aj prezidentské voľby.

Ruský prezident Vladimir Putin sa namiesto toho snaží posilniť svoju pozíciu regionálneho hráča oproti Američanom a Európe, rovnako ako pred silnejúcim Tureckom. Do prezidentského kresla presadzuje syna bývalého diktátora Sajfa Isláma Kaddáfího. Hovoria o tom tri zdroje z Moskvy.

Neporaziteľná kombinácia?

Americká diplomacia už varovala, že vonkajšie zasahovanie by porušilo aprílové prímerie dohodnuté OSN. „Pre región a svetový obchod by to mohlo spôsobiť vážne ohrozenie,“ uviedli diplomati. Zdôrazňujú, že ľudia Líbyjčania si svojich lídrov musia vybrať sami.

Rusko tlačí na vojenského lídra generála Chalífu Haftara, aby podporil svojho niekdajšieho rivala Sajfa Isláma, čo by bola vo voľbách zrejme neporaziteľná kombinácia, hovoria ruské zdroje.