The New York Times: Postup Talibanu značí, že misia USA zlyhala

Spojené štáty investovali do afganskej armády viac ako 83 miliárd dolárov.

14. aug 2021 o 6:57 TASR

KÁBUL. Dvadsať rokov trvajúce úsilie Spojených štátov prestavať afganskú armádu na robustnú a nezávislú bojovú silu zlyhalo. V sobotu to napísal denník The New York Times (NYT).

Toto zlyhanie je podľa NYT možné sledovať "v reálnom čase". Za uplynulých niekoľko dní afganské bezpečnostné sily "skolabovali" vo viac ako 15 mestách pod tlakom rýchleho postupu Talibanu.

V rukách militantov sú už aj dve najdôležitejšie provinčné hlavné mestá krajiny: Kandahár a Herát, píše The New York Times.

Bez trvalej účasti nesplniteľná misia

Americký denník dodáva, že sa tak stalo napriek tomu, že USA za dve desaťročia "naliali" do afganských bezpečnostných síl viac ako 83 miliárd dolárov. Tieto peniaze boli použité na zbrane, vybavenie a výcvik miestnych jednotiek.

"Západ trval na vybudovaní modernej (afganskej) armády so všetkými požadovanými logistickými a zásobovacími zručnosťami... To sa ukázalo ako nesplniteľná misia bez (trvalej) účasti USA a ich spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO)," tvrdí denník, ktorý sa odvolal na informácie z prostredia americkej armády.

Podpora USA nie je neobmedzená

NYT uvádza, že Taliban sa môže spoľahnúť na desaťtisíce lojálnych bojovníkov. Odhady hovoria o 50 000 až 100 000 mužoch. Tieto dáta sú však podľa denníka neoveriteľné aj pod vplyvom odsunu zahraničných jednotiek a vojenských analytikov.

"Niektorí americkí predstavitelia tvrdia, že počet bojovníkov Talibanu sa zvýšil vďaka prílivu zahraničných bojovníkov a agresívnej agitačnej kampani fundamentálneho hnutia na obsadených územiach. Iní experti tvrdia, že Taliban má väčšinu svojich síl z Pakistanu," píše The New York Times.

Hlavný diplomatický korešpondent NYT v Európe Steven Erlanger v ďalšom článku zverejnenom v sobotu napísal, že aktuálna situácia v Afganistane "spochybňuje americkú dôveryhodnosť" vo svete a posilňuje myšlienku, že podpora USA nie je neobmedzená.