Taliban sa pokúša Kábul izolovať, Pentagon má obavy z ďalšieho vývoja

Taliban na dobytých územiach obmedzuje práva žien, dievčat i novinárov.

13. aug 2021 o 22:03 TASR

WASHINGTON. Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok naliehal na afganské fundamentalistické hnutie Taliban, aby okamžite zastavilo svoju vojenskú ofenzívu a rokovalo o odvrátení občianskej vojny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Taliban vo štvrtok dobyl druhé a tretie najväčšie mesto krajiny - Kandahár a Herát. Stalo sa tak krátko po tom, ako USA dokončili odsun väčšiny svojich jednotiek po ich 20 rokov trvajúcom pôsobení v Afganistane.

V tejto situácii Pentagon v piatok oznámil, že afganská metropola Kábul nateraz nečelí bezprostrednej hrozbe napriek tomu, že Taliban rýchlo napreduje a zmocňuje sa stále nových území.

Súvisiaci článok Kábul môže padnúť do mesiaca. Susedia sa chystajú na vládu Talibanu Čítajte

Hovorca Pentagonu John Kirby však v rozhovore s novinármi priznal, že zo situácie na mieste je jasné, že bojovníci Talibanu "sa pokúšajú Kábul izolovať".

Pentagon potvrdil, že má obavy z ďalšieho vývoja, no zdôraznil, že podľa USA teraz je už za situáciu v Afganistane zodpovedná tamojšia armáda.

AFP pripomenula, že prezident USA Joe Biden si stojí za rozhodnutím ukončiť americkú misiu v Afganistane, zároveň však schválil vyslanie 3000 vojakov na evakuáciu personálu veľvyslanectva a afganských spojencov z Kábulu.

Kirby informoval, že Washington už pristúpil k presunu týchto posíl. Ich hlavná časť by sa mala presunúť do konca tohto víkendu a mala by byť schopná letecky prepraviť tisícky ľudí za deň.

Tento týždeň pracovalo v rozľahlom komplexe veľvyslanectva USA v Kábule asi 4200 ľudí. Ďalšie tisíce Afgancov, ktorí Američanom pomáhali ako tlmočníci alebo v iných podporných úlohách, chcú zo strachu pred odvetou Talibanu tiež z Afganistanu čo najrýchlejšie odísť.

"Kapacita nebude problém," povedal Kirby o leteckých mostoch. "Budeme schopní presťahovať tisíce (ľudí) denne," dodal.