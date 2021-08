Taliban postupuje ďalej, obsadil aj druhé najväčšie mesto v krajine

Hnutie má pod kontrolou tretinu provinčných hlavných miest v Afganistane.

13. aug 2021 o 11:27 SITA

KÁBUL. Militantné hnutie Taliban sa zmocnilo Kandaháru, druhého najväčšieho mesta v Afganistane. S dobytím strategicky dôležitého mesta, ktoré bolo kedysi baštou hnutia, si povstalci pripísali ďalší veľký úspech po štvrtkovom obsadením dôležitých miest Ghazní a Herát.

Taliban dobyl aj provinčné hlavné mestá Laškargáh a Kalát a má teraz pod kontrolou zhruba tretinu z 34 centier provincií v Afganistane. Informujú o tom agentúra AP a spravodajský portál BBC.

Obavy sa stupňujú

Čoraz viac sa stupňujú obavy, že militanti budú napredovať vo svojej rýchlej ofenzíve k hlavnému mestu Kábul. Násilie v Afganistane sa vystupňovalo po tom, čo sa americké a ďalšie medzinárodné sily začali po 20 rokoch sťahovať z krajiny.

Americké veľvyslanectvo v Kábule uviedlo, že sa k nim dostali správy o tom, že Taliban popravuje afganských vojakov, ktoré sa vzdávajú. Podľa ambasády je to "veľmi znepokojujúce a mohlo by ísť o vojnové zločiny".



Pre rýchle zhoršujúcu sa situáciu plánujú Spojené štáty vyslať do Afganistanu 3 000 vojakov, aby pomohli s evakuáciou zamestnancov amerického veľvyslanectva v Kábule, informuje agentúra AP.

Británia oznámila, že na krátko vyšle zhruba 600 vojakov, aby pomohli Britom pri odchode z krajiny, a Kanada pošle na pomoc pri evakuácii svojej ambasády špeciálne sily. Austrálsky premiér Scott Morrison v piatok informoval, že urgentne pracujú na evakuácii posledných Afgancov, ktorí pomáhali austrálskym silám v Afganistane.

Mierové rozhovory zostávajú zablokované

Pred postupujúcim Talubanom utiekli zo svojich domovov desaťtisíce ľudí. Mnohí hľadajúc bezpečie cestovali do Kábulu, kde sú v provizórnych táboroch na okraji mesta či spia v uliciach a opustených skladoch.

Podľa organizácie Save the Children je medzi utekajúcimi obyvateľmi odhadom 72-tisíc detí. Organizácia Spojených národov (OSN) zase uvádza, že za uplynulý mesiac v Afganistane zabili viac ako tisíc civilistov.

Mierové rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom v Katare zostávajú zablokované. Diplomati sa naďalej stretávajú, pretože USA, európske a ázijské krajiny varovali, že každú vládu zriadenú prostredníctvom násilia odmietnu.

Nemecká vláda pohrozila, že ak Taliban získa úplnú kontrolu nad Afganistanom, ukončí jeho ročnú finančnú podporu vo výške 500 miliónov dolárov.



Nemecko tiež pozastavilo nútenú repatriáciu Afgancov, ktorým neschválili žiadosti o azyl. K rovnakým krokom pristúpili aj vlády vo Francúzsku a Dánsku.



Afganskému prezidentovi Ašrafovi Ghanímu sa zatiaľ nepodarilo zjednotiť množstvo roztrieštených afganských milícií proti Talibanu. V stredu odletel do mesta Mazár-e Šaríf, tradične protitalibanskej bašty, aby tam zhromaždil vládne sily.

Viedol tiež krízové rozhovory s poprednými predstaviteľmi o obrane mesta. Roky sa Ghaní podľa BBC snažil odsunúť vojenských vodcov na okraj a posilniť národné ozbrojené sily, teraz sa však u nich snaží nájsť pomoc. Tento týždeň tiež prezident odsúhlasil ozbrojenie provládnych milícií.