Biológovia z Kiribati: Koraly v znečistenej vode sú odolnejšie voči teplu

Extrémne teplo vybielilo menej narušené koralové útesy.

13. aug 2021 o 10:46 TASR

TARAWA/OTTAWA. Koraly žijúce v znečistenejšej vode a v oblastiach s rušnejšou námornou dopravou lepšie znášajú extrémne horúčavy než koraly v odľahlých oblastiach.

Mohli by teda lepšie čeliť klimatickým zmenám, napísala v článku Sara Cannonová z The University of British Columbia v Kanade. Informovala o spoločnom výskume vedcov z Kanady a tichomorského štátu Kiribati.

Vedci zistili, že extrémne teplo spôsobené zmenou klímy vybielilo menej narušené koralové útesy a zanechalo po sebe podmorskú spúšť. Koraly neďaleko znečistenejších vôd pri Tarawe, hlavnom atole Kiribati, sa však teplejšej vode prispôsobili.

"V dôsledku kolísania teploty oceánu pozdĺž rovníka počas jednotlivých rokov, súvisiaceho s (fenoménom) El Niňo, zažívajú tieto koralové útesy tepelný stres častejšie než útesy v iných častiach sveta," uviedla Cannonová.

"Koralové útesy na Kiribati by mohli byť predzvesťou toho, ako budú reagovať na otepľovanie oceánu útesy na iných miestach planéty," dopĺňa.

"Dôležitým výsledkom tejto štúdie je spochybnenie bežnej dogmy v biológii ochrany prírody - že prírodné lokality s menšími miestnymi hrozbami budú lepšie odolávať klimatickým hrozbám. Tým však nechceme naznačovať, že miestne hrozby sú pre útesy dobré," vysvetlila Cannonová.