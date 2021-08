Eurokomisiu sklamali zmeny a doplnky v poľskom mediálnom zákone

Pluralita médií a rozmanitosť názorov sú to, čo silné demokracie vítajú, a nebojujú proti nim, tvrdí Jourová.

12. aug 2021 o 13:45 TASR

BRUSEL. Novelizácia mediálneho zákona, ktorú v stredu schválil poľský parlament, je podnetom na prijatie opatrení platných v celej Európskej únii, zameraných na ochranu slobody tlače. Vo štvrtok to uviedla podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Poľský Sejm v stredu večer schválil novelu mediálneho zákona, umožňujúcu vlastníctvo médií v Poľsku iba subjektom sídliacim v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tieto subjekty zároveň nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo EHP. Za novelu hlasovalo 228 poslancov, 216 bolo proti a desať sa zdržalo.

Jourová vo štvrtok plánovanú novelizáciu poľského mediálneho zákona kritizovala a v tejto súvislosti vyzvala na prijatie opatrení na úrovni celej EÚ na ochranu slobody tlače.

"Pluralita médií a rozmanitosť názorov sú to, čo silné demokracie vítajú, a nebojujú proti nim. Návrh poľského zákona o vysielaní vysiela negatívny signál. Potrebujeme zákon o slobode médií v celej EÚ, aby sme podporili slobodu médií a právny štát," uviedla Jourová na svojom účte na Twitteri.

Novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v utorok upozornila, že úprava tohto zákona môže mať dohru aj na Súdnom dvore EÚ pre nesúlad s európskym právom. Legislatíva EÚ totiž zakazuje členským štátom obmedziť akcie, ktorými môže európska spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte disponovať na mediálnom trhu na svojom vlastnom území. To je prípad vlastníka poľskej nezávislej televíznej stanice TVN so sídlom v Holandsku, proti ktorej je podľa RSF novelizácia mediálneho zákona zamierená.