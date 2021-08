Americká FDA čoskoro povolí očkovanie treťou dávkou vakcíny

Očkovať sa budú ľudia so slabou imunitou.

12. aug 2021 o 8:27 TASR

WASHINGTON. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) smeruje k rozhodnutiu o schválení podávania tretej dávky vakcíny proti covidu ľudom so slabou imunitou. Vo štvrtok o tom informoval denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvolal na nemenované zdroje. Rozhodnutie by mohlo padnúť už vo štvrtok alebo v piatok.

FDA chce autorizovať preočkovanie v súvislosti s vedeckými predpokladmi, že u ľudí s oslabeným imunitným systémom sú vakcíny menej účinné. Takíto jedinci majú vyššie riziko spojené s ochorením COVID-19 než bežná populácia, píše WSJ.

Niektorí americkí odborníci, ale aj výrobcovia očkovacích látok už odporučili tretiu dávku na zachovanie ochrany pred novšími variantmi koronavírusu. Niektoré predbežné výskumy totiž naznačujú, že očkovacie látky môžu časom stratiť účinnosť.

The Wall Street Journal v správe dodáva, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena predstaví novú očkovaciu stratégiu začiatkom septembra.