Zdravotná kríza nie je za nami, Macron nalieha na Francúzov, aby sa zaočkovali

S týmto vírusom budeme žiť ešte niekoľko mesiacov, povedal Macron.

11. aug 2021 o 20:17 SITA

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu upozornil, že pandémia koronavírusu stále „nie je za nami“. Zároveň naliehal na všetkých občanov Francúzska, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, aby tak učinili a pomohli prekonať krízu spôsobenú ochorením COVID-19.



Francúzsko už niekoľko týždňov čelí nárastu prípadov koronavírusu, pod ktorý sa podpísal predovšetkým nákazlivejší delta variant. Ten v súčasnosti predstavuje väčšinu prípadov na území Francúzska, ktoré denne hlási v priemere viac ako 22-tisíc nových infekcií. „Zdravotná kríza nie je za nami. S týmto vírusom budeme žiť ešte niekoľko mesiacov,“ povedal Macron.



Asi 45 miliónov ľudí, čo je 67 percent francúzskej populácie, dosiaľ dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu, a 56 percent obyvateľov je plne zaočkovaných.

Francúzsko pred niekoľkými dňami zaviedlo tzv. covid pasy, ktoré budú musieť mať všetci obyvatelia krajiny, ak chcú vstúpiť do kaviarní, vlakov a do iných verejných priestorov. Prieskumy ukazujú, že väčšina Francúzov zdravotné preukazy podporuje, no opatrenie má aj zanietených odporcov, ktorí tvrdia, že ním obmedzili ich práva.



Macron v súvislosti s koronavírusom vyjadril obavy zo situácie vo francúzskych zámorských územiach, hlavne v Karibiku. Na Martiniku a Guadeloupe momentálne evidujú 1200 - 1800 potvrdených prípadov na 100-tisíc obyvateľov, v porovnaní s 235 prípadmi na 100-tisíc obyvateľov vo Francúzsku. Na oboch ostrovoch dosiaľ zaočkovali iba asi 20 percent ľudí nad 12 rokov a podľa Macrona sú obe územia „krutým dôkazom“ toho, že najefektívnejším prostriedkom proti delta variantu koronavírusu je práve očkovanie.