Právnici americkej vlády sa odvolali proti zablokovaniu vydania Assangea

Britská sudkyňa v januári rozhodla o zablokovaní vydania 50-ročného Austrálčana do USA.

11. aug 2021 o 16:51 TASR

LONDÝN. Právnici zastupujúci americkú vládu sa v stredu odvolali voči rozhodnutiu britského súdu o zablokovaní vydania zakladateľa platformy WikiLeaks Juliana Assangea na trestné stíhanie do Spojených štátov.

Požiadali pritom o opätovné preskúmanie Assangeovho duševného zdravia, ktorým súd zdôvodnil zamietnutie americkej žiadosti o extradíciu, informovala agentúra AP.

Mohol by spáchať samovraždu

Britská sudkyňa Vanessa Baraitserová v januári rozhodla o zablokovaní vydania tohto 50-ročného Austrálčana do USA. Zdôvodnila to obavami, že taký jeho psychický stav je taký nepriaznivý, že by v tvrdých podmienkach amerického väzenia mohol spáchať samovraždu.

V Spojených štátoch čelí tento známy whistleblower 17 obvineniam zo špionáže a sprisahania s cieľom preniknúť do počítačových systémov americkej vlády. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175 rokov väzenia.

Právnička zastupujúca americkú vládu Clair Dobbinová na stredajšom predbežnom súdnom pojednávaní argumentovala, že Julian Assange nie je natoľko chorý, aby nemohol byť vydaný do USA a tam stíhaný. Podľa nej netrpí takou závažnou duševnou poruchou, v dôsledku ktorej by hrozilo reálne riziko jeho samovraždy.

Na súde cez videohovor

Dobbinová zdôraznila, že Assange doposiaľ nepodnikol vážny pokus siahnuť si na život. Britská sudkyňa sa podľa nej pri hodnotení Assangeovho duševného stavu nechala ovplyvniť jeho osobným psychiatrom, ktorý Austrálčanove psychické problémy zveličil.

Samotný Assange sa na pojednávaní londýnskeho vyššieho súdu zúčastnil len prostredníctvom videospojenia z miestnej väznice Belmarsh, kde je zadržiavaný už od roku 2019.

Pred budovou súdu sa zhromaždili Assangeovi priaznivci, ktorí požadovali jeho prepustenie na slobodu. Prihovorila sa k nim aj Assangeova partnerka Stella Morisová, podľa ktorej zakladateľ WikiLeaks zverejnením tisícov vojenských a diplomatických dokumentov nespáchal zločin, ale len vykonával svoju novinársku prácu.