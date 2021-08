Facebook vymazal stovky účtov, ktoré chceli platiť influencerom za kritizovanie vakcín

Niektorí influenceri ponuky nahlásili.

11. aug 2021 o 12:38

WASHINGTON. Facebook v utorok uviedol, že odstránil stovky účtov spojených so záhadnou reklamnou agentúrou pôsobiacou v Rusku, ktorá sa snažila zaplatiť influencerom na sociálnych sieťach za skritizovanie vakcín proti ochoreniu Covid-19 vyrobených spoločnosťami Pfizer a AstraZeneca.

Informoval o tom portál France24.

Šesťdesiatpäť účtov na Facebooku a 243 účtov na Instagrame bolo prepojených s Fazze, reklamnou a marketingovou firmou so sídlom v Rusku, v mene neznámeho klienta.

Táto sieť používala falošné účty na šírenie zavádzajúcich tvrdení, ktoré znevažovali bezpečnosť vakcín Pfizer a AstraZeneca. Jeden tvrdil, že dávka vakcíny AstraZeneca urobí z človeka šimpanza.

Falošné účty sa zamerali na publikum v Indii, Latinskej Amerike a v menšej miere v USA pomocou niekoľkých platforiem sociálnych médií vrátane Facebooku a Instagramu.

Rusko aktívne predáva svoju očkovaciu látku Sputnik V v zahraničí. To niektorí analytici vnímajú ako snahu získať geopolitické body. Zástupcovia Facebooku ale nešpekulovali o možnej motivácii znevažujúcej kampane.

Chceli využiť influencerov

Agentúra Fazze kontaktovala influencerov sociálnych sietí vo viacerých krajinách s ponukami na finančnú odmenu za opätovné zverejnenie zavádzajúceho obsahu. To sa im však nevyplatilo pri influenceroch v Nemecku a Francúzsku, ktorí túto ponuku nahlásili.

Spolu s odstránením účtov zo siete, Facebook zakázal Fazze prístup na jeho platformy. Agentúra Fazze sa ku kauze zatiaľ nevyjadrila.

Snaha Fazze nezískala na internete veľkú popularitu, pričom niektoré príspevky nezískali ani jednu odpoveď. Podľa Nathaniela Gleichera, šéfa bezpečnostnej politiky Facebooku, kampaň síce môže zmiznúť, ale je pozoruhodná tým, že sa snaží začleniť aj influencerov.

"Aj keď to bolo odfláknuté a nemalo to veľmi dobrý dosah, bolo to premyslené nastavenie," povedal Gleicher počas konferencie, kde oznámili utorňajšie kroky.

Hľadajú nové možnosti

Keďže správcovia sociálnych sietí zlepšili svoju schopnosť odhaliť a odstrániť falošné účty, dezinformačné kampane sa museli prispôsobiť.

Platenie influencerov za uverejnenie ich obsahu poskytuje potenciál zasiahnutia širšieho publika. Existuje však riziko, že influenceri ponuku odmietnu, alebo, ako sa to stalo v tomto prípade, nahlásia.

Facebook uviedol, že niektorí influenceri materiál zverejnili, no po vypuknutí kauzy ho stiahli.

Medzi kontaktovanými bol aj francúzsky YouTuber Léo Grasset, ktorý pre AP uviedol, že bol požiadaný zverejniť 40- až 60-sekundové video na jeho Instagrame, TikToku alebo YouTube o vysokej úmrtnosti po vakcíne Pfizer.

Keď Grasset požiadal Fazze o identifikovanie klienta, agentúra odmietla. Grasset preto ponuku zamietol a celú situáciu zverejnil online.

Ponuka od Fazze urgovala influencerov, aby nespomínali finančnú odmenu za príspevok. Taktiež žiadali, aby kritizovali pozornosť médií ohľadom vakcín.