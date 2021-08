Etiópsky premiér vyzval bojaschopných civilistov, aby sa pridali k armáde

Najmenej 12 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia počas najnovšieho útoku.

10. aug 2021 o 19:36 TASR

ADDIS. Etiópsky premiér Abiy Ahmed vyzval v utorok všetkých spôsobilých civilistov, aby sa pridali k ozbrojeným silám bojujúcim vo viacerých regiónoch tejto najľudnatejšej krajiny Afriky. Informuje o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Teraz je správny čas pre všetkých bojaschopných Etiópčanov, ktorí sú vo veku, že môžu vstúpiť do armády, špeciálnych síl a milícií a ukázať patriotizmus," uviedol úrad etiópskeho premiéra vo výzve, ktorú vydal necelé dva mesiace od vyhlásenia jednostranného prímeria so vzbúrencami z regiónu Tigraj.

Súvisiaci článok Ozbrojenci Talibanu ovládli ďalšiu provinčnú metropolu Faráh Čítajte

Abiy, nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 2019, poslal vojakov do tohto najsevernejšieho etiópskeho regiónu vlani v novembri do boja proti Tigrajskému ľudovo-oslobodzovaciemu frontu (TPLF), regionálnej vládnucej strane, ktorá dominovala v etiópskej politike zhruba tri desaťročia do roku 2018.

Urobil tak v reakcii na útoky TPLF na základne federálnej armády.

Napriek tomu, že etiópsky premiér avizoval rýchle víťazstvo, vojna nabrala prekvapivý spád v júni, keď tigrajské sily opätovne obsadili regionálnu metropolu Mekele a etiópska armáda sa z nej z veľkej časti stiahla, pripomína AFP.

Abiy vyhlásil aj jednostranné prímerie s tým, že umožní prístup humanitárnej pomoci do regiónu, kde 400-tisíc ľudí žije podľa Organizácie Spojených národov (OSN) v podmienkach podobných hladomoru.

Bojovníci TPLF odvtedy postúpili na východ do susedného regiónu Afar a smerom na juh do regiónu Amhara. Minulý týždeň sily hnutia obsadili v Amhare mesto Lalibela, kde sa nachádzajú stredoveké monolitické jaskynné chrámy z 12. storočia a je lokalitou Svetového dedičstva UNESCO.

Etiópskej vláde v utorok zjavne došla trpezlivosť, keď vo vyhlásení nariadila ozbrojeným silám "raz a navždy zastaviť deštrukciu zo strany vlastizradnej a teroristickej organizácie TPLF a zasahovanie zo zahraničia", konštatuje AFP.

Zdravotnícke zdroje v regióne Afar medzitým pre AFP uviedli, že najmenej 12 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia počas najnovšieho útoku na vysídlených civilistov, ku ktorému došlo 5. augusta v meste Galicoma. Pozostalí tvrdia, že ich zastrelili bojovníci z TPLF.