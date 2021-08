Poliaci plánujú protestovať proti návrhu zákona, ktorý by ohrozil televíznu sieť TVN

Jeho prijatie je však nejasné.

10. aug 2021 o 15:15 SITA

VARŠAVA. Na utorok sú v Poľsku naplánované protesty proti návrhu zákona, ktorý je vnímaný ako prostriedok vládnej strany na umlčanie nezávislej televíznej siete s vlastníkom v Spojených štátoch.

Demonštrácie na podporu vysielateľa TVN sú naplánované na večer v 78 mestách a uskutočnia sa deň pred tým, ako bude o návrhu diskutovať parlament.

Protesty organizuje Výbor pre obranu demokracie pod sloganom „slobodné médiá, slobodní ľudia, slobodné Poľsko“ a majú podporu viacerých skupín za slobodu tlače a ľudské práva.

Vládna strana sa dlho usiluje znárodniť mediálny sektor

Návrh zákona by technicky zabránil neeurópskym majiteľom vlastniť kontrolné podiely v poľských mediálnych spoločnostiach. V praxi by to znamenalo, že americká spoločnosť Discovery Inc. by musela predať svoje kontrolné podiely v TVN, ktorá vlastní napríklad populárnu spravodajskú televíziu TVN24.

Tej pritom Národná rada pre vysielanie ešte stále nepredĺžila licenciu, ktorá vyprší koncom septembra.



Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa dlho usiluje znárodniť mediálny sektor, pričom sa odvoláva na národnú bezpečnosť a tvrdí, že daný zákon by zosúladil Poľsko s inými európskymi krajinami vrátane Francúzska a Nemecka, ktoré obmedzujú zahraničné vlastníctvo v mediálnom sektore.

Poslanci strany nedávno dokonca argumentovali, že je legislatíva potrebná na to, aby ochránila poľské médiá od ruského, čínskeho alebo arabského kapitálu.

Jeho prijatie je však nejasné, keďže menší koaličný partner vníma návrh ako útok na pluralizmus. Hlasovať by však zaň mohli krajne pravicoví opoziční poslanci, uvádza agentúra AP.

Ide o test slobody médií a demokracie

Prezident a výkonný riaditeľ Discovery International Jean-Briac Perrette nazval plánované hlasovanie o návrhu zákona znepokojivým. Varoval, že v hre sú slobodné médiá a že „nepredvídateľný regulačný rámec by mal veľmi znepokojovať všetkých potenciálnych investorov na trhu“.



Návrh zákona ostro sledujú ako kľúčový test slobody médií a demokracie v krajine. Kritici sa obávajú, že by priblížil Poľsko bližšie k Maďarsku, kde má premiér Viktor Orbán takmer úplnú kontrolu nad médiami.

Odvtedy, čo sa PiS dostala v roku 2015 k moci, si z verejnoprávnej televízie spravila hlásnu trúbu a tiež sa usiluje získať kontrolu nad súkromnými médiami, ktoré kúpila štátna ropná spoločnosť.



Prijatie zákona by tiež mohlo naštrbiť vzťahy Poľska so Spojenými štátmi, ktoré sú jeho strategickým spojencom.