Viaceré ostrovy Karibiku sa pripravujú na tropickú búrku Fred

Búrka môže v priebehu týždňa zmeniť smer.

10. aug 2021 o 14:12 SITA

MIAMI. Ostrovy v severovýchodnej časti Karibiku sa pripravujú na tropickú búrku, pravdepodobne s názvom Fred.

Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) vydalo v utorok varovanie pred tropickými búrkami pre Americké Panenské ostrovy a Portoriko, kde by mohla v priebehu dňa udrieť v poradí šiesta búrka tohtoročnej sezóny.

Očakáva sa, že spomenutá búrka by v stredu mohla zasiahnuť Dominikánsku republiku, Haiti a južnú časť Bahám. V ohrození sú tiež ostrovy Turks a Caicos a ďalšie oblasti.

Úrady vyzvali ľudí v americkom štáte Florida, aby venovali pozornosť aktualizáciám v predpovediach počasia, pretože búrka by mohla v priebehu týždňa zmeniť smer.



Búrka by mohla priniesť od 5 do 15 centimetrov zrážok, čo v niektorých lokalitách môže viesť k záplavám a zosuvom pôdy.