Mikroriasy zatvorili pláže vo Francúzsku, spôsobujú príznaky podobné covidu

Mestá na juhozápade krajiny zakázali plávanie v mori.

10. aug 2021 o 8:56 ČTK

PARÍŽ. Juhozápadné pobrežie Francúzska v posledných dňoch zaplavili toxické mikroriasy, ktoré môžu spôsobiť dýchacie ťažkosti a príznaky podobné chrípke.

Prímorské mestá v nedeľu uzavreli pláže a zakázali plávanie v mori, informovala agentúra AFP.

Plavci, surferi a návštevníci pláží sa v posledných dňoch sťažovali na problémy s dýchaním, kašeľ, svrbenie očí a nevoľnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zákaz vstupu do mora v Biskajskom zálive platil aj v letovisku Biarritz. "Je to prvýkrát, čo sa tieto riasy v Biarritzi objavili," uviedla radnica mesta v blízkosti od hraníc so Španielskom.

Príznaky podobné covidu

Mesto odvtedy pláže opäť otvorilo, regionálne stredisko ministerstva zdravotníctva, ktoré mikroriasy analyzovalo, však situáciu pravidelne monitoruje a miestne úrady nevylučujú ďalšie obmedzenia.

Príznaky otravy sú podľa starostu neďalekej obce Bidart Emmanuela Alzuriho "mierne a pominú bez pomoci liekov".

Sú ale podobné príznakom ochorenia Covid-19.

"Osoby s týmito príznakmi žiadame, aby sa najskôr nechali otestovať na koronavírus, a ak sú negatívni, aby zašli k doktorovi," uviedol Alzuri.

Za častejší výskyt môže aj zmena klímy

Mikroriasy, ktoré pokrývajú bežné morské riasy aj útesy pri pobreží, sa "uvoľnia vlnobitím a nachádzajú sa vo vode, niekedy aj na jej povrchu.

Cytotoxin, ktorý obsahujú, sa môže prenášať aj vzduchom v príboji," povedal šéf zdravotníckej sekcie mimovládne organizácie Surfrider Foundation Marc Valmassoni.

Podľa neho za častejší výskyt týchto rias, bežne sa vyskytujúcich v teplejších tropických vodách, môžu zmeny klímy.