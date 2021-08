Čínsky súd potvrdil trest smrti pre Kanaďana za pašovanie drog

10. aug 2021

PEKING. Čínsky ľudový súd v utorok zamietol odvolanie kanadského občana, ktorý odsúdený na trest smrti za pašovanie drog. Kanadská vláda tento rozsudok kritizovala a apelovala na Čínu, aby Robertovi Lloydovi Schellenbergovi udelila milosť, informovala agentúra AP.

Schellenberga zatkli čínske úrady ešte v roku 2014 za pokus o prepašovanie 222 kilogramov metamfetamínu z Číny do Austrálie. Pôvodne ho v novembri 2018 odsúdili na 15 rokov väzenia, avšak v odvolacom konaní v roku 2019 mu súd trest sprísnil a odsúdil ho na smrť.

Agentúra AP dodala, že vyšší ľudový súd v provincii Liao-ning v utorok zamietol Schellenbergovo odvolanie a prípad poslal na čínsky najvyšší súd na preskúmanie. Ide o obvyklý postup, aby bolo možné vykonať trest smrti.

Mnohí analytici vnímajú túto kauzu ako pokus vyvinúť tlak na Kanadu v súvislosti so zatknutím Meng Wan-čou, finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei, ku ktorému došlo v decembri 2018 vo Vancouveri.

Meng je momentálne v Kanade v domácom väzení. Kanadský súd by sa mal v najbližších týždňoch oboznámiť s konečnými argumentmi, pre ktoré by mala byť vydaná do USA, kde ju obviňujú z porušenia sankcií uvalených na Irán.

Rozhlasová stanica Radio Canada v utorok informovala, že tento týždeň sa očakáva aj verdikt čínskeho súdu v kauze Kanaďana Michaela Spavora, obvineného zo špionáže a väzneného v Číne od roku 2018.

Spavor bol zadržaný spolu s ďalším Kanaďanom, bývalým diplomatom Michaelom Kovrigom. Zadržaní boli len niekoľko dní po zatknutí Meng Wan-čou. Kanada i jej spojenci označili ich zatknutie za odvetu za Meng.