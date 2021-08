Rusko po šiestich rokoch obnovilo komerčné lety do Egypta

Moskva zakázala lety po útoku na ruské lietadlo.

9. aug 2021 o 15:37 TASR

KÁHIRA. Lietadlo s ruskými turistami pristálo v pondelok v egyptskom červenomorskom letovisku Šarm aš-Šajch, a to po prvýkrát od od októbra 2015, keď džihádisti podnikli bombový útok na ruské dopravné lietadlo.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na úrad ruského civilného letectva.

Moskva zakázala priame lety do Egypta po zmienenom útoku na ruské lietadlo, ktoré sa po výbuchu bomby zrútilo na Sinaji krátko po tom, ako vzlietlo z Šarm aš-Šajchu. Zahynulo všetkých 224 ľudí na palube.

Pondelňajší komerčný let spoločnosti EgyptAir priviezol z Moskvy 300 turistov do letoviska Hurgada. Druhý let je naplánovaný na utorok a ruských dovolenkárov dopraví do Šarm aš-Šajchu.

Vedenie spoločnosti EgyptAir uviedlo, že spoločnosť bude týždenne prevádzkovať sedem letov medzi Moskvou a Hurgadou, respektíve Šarm aš-Šajchom, píše AFP.

Ruská delegácia vopred vykonala inšpekciu oboch letísk a hotelov v oboch letoviskách.

Teroristický útok spred šiestich rokov, ku ktorému sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát, znamenal veľký úder pre egyptský cestovný ruch, ktorý bol následne postihnutý aj pandémiou koronavírusového ochorenia COVID-19.

Egypt opätovne sprístupnil svoje pamiatky turistom vlani v júli po tom, ako v marci 2020 zatvoril svoje hranice so zámerom obmedziť šírenie infekcie. V roku 2019, v poslednom roku pred pandémiou, cestovný ruch tvoril približne 12 percent egyptského HDP.