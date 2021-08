Uhlie musí odísť do minulosti, tvrdí Johnson v reakcii na správu o stave klímy

Podľa premiéra je potrebné prejsť na obnoviteľné zdroje.

9. aug 2021 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Uhlie musí odísť do minulosti, pokiaľ sa má obmedziť globálne otepľovanie. Vyhlásil to v pondelok britský premiér Boris Johnson. Práve zverejnená správa o stave globálnej klímy podľa neho prináša „vytriezvenie“, informuje portál bbc.com.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa premiéra je potrebné prejsť na obnoviteľné energie a poskytnúť financie krajinám, ktoré sú v „prvej línii“ dopadov klimatickej zmeny. V aktualizovanej správe Medzinárodného panelu pre zmenu klímy (IPCC) pôsobiaceho pri OSN sa konštatuje, že za globálne otepľovanie „jednoznačne“ zodpovedá ľudská činnosť.

Súvisiaci článok Klimatická zmena je rýchla a zosilňuje sa. Vyšla kľúčová a dlhoočakávaná správa o klíme Čítajte

„Z dnešnej správy je jasné, že nasledujúce desaťročia budú pre zabezpečenie budúcnosti našej planéty kľúčové... Vieme, čo je potrebné spraviť, aby sme obmedzili globálne otepľovanie - odsunúť uhlie do histórie a prejsť na čisté zdroje energie, chrániť prírodu a poskytnúť klimatické financie krajinám v prvej línii,“ povedal Johnson.



Spojené kráľovstvo vlani prijalo plán znížiť do roku 2035 emisie oxidu uhličitého o 78 percent. Klimaticky neutrálnou krajinou by sa mala Veľká Británia stať do roku 2050.



Podľa správy IPCC teploty vo svete za zhruba desaťročie zrejme presiahnu úroveň otepľovania, ktorej chcú zabrániť svetoví lídri.

Každý z piatich scenárov pre budúcnosť, ktoré sú založené na tom, ako veľmi sa znížia emisie uhlíka, prekračuje prísnejšiu z dvoch prahových hodnôt stanovených v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Svetoví lídri sa vtedy dohodli, že sa pokúsia udržať globálne otepľovanie na 1,5 stupni Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou.

Každý scenár však ukazuje, že svet prekročí hranicu otepľovania 1,5 stupňa Celzia v 30. rokoch, čo je skôr, ako sa v minulosti predpokladalo. Údaje ukazujú, že sa otepľovanie v ostatných rokoch zvýšilo.