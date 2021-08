Austrálii chýbajú vakcíny, vyriešiť to má schválenie očkovacej látky Moderna

Prvý milión dávok vakcíny Moderna dostane krajina v septembri.

9. aug 2021 o 14:09 SITA

CANBERRA. Austrália začne na budúci mesiac očkovať proti koronavírusu vakcínou spoločnosti Moderna. Informovala o tom austrálska vláda.

Predseda vlády Scott Morrison v pondelok uviedol, že regulátor krajiny pre očkovacie látky schválil použitie vakcíny Moderna pre dospelých ľudí.

Prvý milión dávok do Austrálie príde koncom septembra a ďalších desať miliónov krajine dodajú ešte v priebehu tohto roka, konštatoval minister zdravotníctva Greg Hunt.

Austrália očkuje aj vakcínou spoločnosti Pfizer, ktorej však má nedostatok.

Má síce nadmerné zásoby očkovacej látky od AstraZeneca, ktorá sa v krajine vyrába, ale mnohí ľudia ju odmietajú pre mierne riziko vzniku krvných zrazenín. Napríklad štáty Nový Južný Wales a Viktória, ktoré v niektorých mestách pre šírenie koronavírusu uplatňujú lockdowny, majú zásoby viac ako milión dávok vakcíny AstraZeneca, o ktoré je malý záujem. Uviedli to austrálske médiá.



Len 22 percent dospelej austrálskej populácie bolo do pondelka proti koronavírusu úplne zaočkovaných. Vláda predpokladá, že každému dospelému Austrálčanovi, ktorý sa chce zaočkovať, vakcíny poskytne do konca tohto roka.