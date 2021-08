Rusko po takmer šiestich rokoch obnovilo lety do egyptských letovísk

Ukončili tak zákaz, ktorý prijali po bombovom útoku na ruské lietadlo.

9. aug 2021 o 12:59 SITA

MOSKVA. Rusko obnovilo lety do egyptských turistických centier pri Červenom mori. Ukončilo tak zhruba šesť rokov trvajúci zákaz, ktorý prijalo po bombovom útoku na ruské lietadlo, pri ktorom zomrelo všetkých 224 ľudí na palube.

Článok pokračuje pod video reklamou

K útoku z októbra 2015 sa prihlásila egyptská odnož teroristickej organizácie Islamský štát. Stroj sa zrútil krátko po štarte z letoviska Šarm aš-Šajch. Ruskí predstavitelia vtedy tvrdili, že bezpečnostné opatrenia na egyptských letiskách sú nedostatočné.

Súvisiaci článok Požiare sa približujú k jadrovému výskumnému centru v ruskom Sarove Čítajte

V pondelok ráno odštartoval z Moskvy s 300 turistami let MS724 spoločnosti EgyptAir. O niekoľko hodín Airbus A300-330 pristál v obľúbenom letovisku Hurgada pri Červenom mori.

Uviedol to vo vyhlásení egyptský národný letecký prepravca EgyptAir. Konštatoval pritom, že bude prevádzkovať sedem letov z ruského hlavného mesta do Hurgady a Šarm aš-Šajchu. Prvý let firmy EgyptAir do Šarm aš-Šajchu je naplánovaný na utorok.



Ruská štátna letecká agentúra Rosaviacia povolila lety do Hurgady a Šarm aš-Šajchu zo 43 ruských miest ôsmim ruským leteckým firmám. Zatiaľ jediným ruským prepravcom, ktorý má naplánované lety do týchto dvoch egyptských letovísk, je spoločnosť Rossija, dcéra národnej leteckej firmy Aeroflot.