Kanada otvorila svoje hranice pre zaočkovaných občanov USA

Hranice boli uzatvorené od polovice marca minulého roka.

9. aug 2021 o 12:36 TASR

NIAGARA FALLS. Plne zaočkovaní občania Spojených štátov a obyvatelia s trvalým pobytom v USA môžu od pondelka prejsť cez pozemné hranice do Kanady bez akýchkoľvek karanténnych opatrení, informovala agentúra AP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pozemné hranice medzi Spojenými štátmi a Kanadou, ktoré sú najdlhšie na svete, boli pre cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, uzatvorené od polovice marca minulého roka v dôsledku pandémie koronavírusu.

Súvisiaci článok V Québecu chcú ako v prvej provincii Kanady zaviesť očkovacie preukazy Čítajte

Kanadská vláda od pondelka zrušila povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých plne očkovaných občanov USA v prípade, ak sú zaočkovaní vakcínou schválenou pre použitie v Kanade.

Cestujúci takisto musia mať negatívny test na ochorenie COVID-19 a pred príchodom sa zaregistrovať on-line alebo prostredníctvom aplikácie ArriveCAN.

Kanadská vláda chce otvoriť hranice aj pre plne očkovaných cestujúcich z ostatných krajín sveta, a to od 7. septembra, píše televízna stanica CBS.

USA naopak oznámili, že ponechajú svoje hranice s Kanadou uzatvorené pre všetky osoby, ktoré nevykonávajú neodkladné cesty, a to minimálne do 21. augusta. To isté platí aj pre mexické hranice. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena však začína plánovať postupné znovuotvorenie krajiny, píše AP.